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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 14:14 BJT

韩国热股：三星电子挫跌逾4%，受获利了结打压

路透首尔3月26日 - 韩国三星电子 周四尾盘跌幅扩大，受获利了结拖累挫跌逾4%，因隔夜美国科技股疲软，打击信心。

三星电子终场收低4.3%，超过大盘 0.99%的跌幅。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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