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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 14:13 BJT

新兴汇市：新兴亚币多数下跌，受避险情绪打压

亚洲     当日  今年以来   2014年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            118.90    119.50   +0.50   +0.64    119.66
    坡元            1.3697    1.3708   +0.08   -3.19    1.3260
    台币          31.323    31.401   +0.25   +1.26    31.718
    韩元           1107.31   1100.80   -0.59   -0.72   1099.30
    泰铢             32.57     32.55   -0.06   +1.01     32.90
    菲律宾披索       44.83     44.76   -0.15   -0.23     44.72
    印尼卢比      13010.00  12982.00   -0.22   -4.84  12380.00
    印度卢比       62.73     62.33   -0.64   +0.48     63.03
    马币            3.6765    3.6660   -0.29   -4.90    3.4965
    人民币          6.2151    6.2125   -0.04   -0.18    6.2040
    (完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
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 (编译 王丽鑫/汪红英；审校 王兴亚/杜明霞/蔡美珍)
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