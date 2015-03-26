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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 13:52 BJT

澳洲股市：受金融股和材料股拖累收低1.6%，但能源相关个股劲扬

路透悉尼3月26日 - 澳洲股市周四午后跌幅扩大，收盘下跌1.6%，受金融股和材料股跌势拖累；但沙特(沙乌地)空袭也门(叶门)后油价大涨，带动能源相关个股劲扬。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收低94.2点至5,879.1点，创12月9日以来单日最大跌幅。该指标指数周三近收平盘。 (完)
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