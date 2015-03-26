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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 14:21 BJT

中东股市：也门干预行动打击海湾国家股市重挫，迪拜跌势最深

路透迪拜3月26日 - 海湾(波斯湾)国家股市周四盘初大跌，因沙特阿拉伯与盟国在也门(叶门)发动空袭，升高当地军事冲突。

迪拜股市指数 重挫5.1%，至3,262点，大盘全面下挫。股指已跌落1月低点3,358点的技术面支撑，在12月低点2,993点之前已无技术面支撑。

阿布扎比股指 下跌2.2%，科威特指标股指 下跌1.7%，阿曼股指 下跌0.2%。

沙特阿拉伯周三宣布在也门展开军事行动，对包围南部城市亚丁的胡塞武装发动空袭，也门总统曾暂避于该市。另外有10个国家参与了此次军事打击。 (完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
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