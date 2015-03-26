美国债市：美债未因收益率较高而受到追捧，反倒遭逢外国央行抛售

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
欧洲股市今年迄今累计上扬17%，得益于欧洲央行1.1万亿(兆)欧元量化宽松(QE)措施提振了冒险行为。投资者表示，一些海外投资人可能保留手中的欧洲政府公债，寄望从QE中获利。
美国公债外资持仓变化图表：link.reuters.com/xan74v
石油出口国美债持仓增长图表：link.reuters.com/cev34w
这削弱了QE在打压欧元走贬方面的有效性。
“对拥有经常帐盈余的经济体而言，挑战在于需要实现资金循环来维持本币疲软。鉴于资金流入股市的规模超过债市流出规模，这种循环似乎还没有出现，”花旗分析师周二在研究报告中称。
据花旗分析师，大约500亿欧元资金1月份流入欧洲股市，同期欧洲债市流出约200亿欧元。
Lien表示，仍有大量外资持币观望。
“我们需要看到美联储发出准备好加息的更强烈信息，收益率才会达到一定水平刺激资金更积极流入。今年夏季之前可能都不会出现这种情况，”Lien说。(完)
(编译 汪红英/王兴亚；审校 龚芳/孙茉莉)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。