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债券 | 2015年 3月 26日 星期四 14:54 BJT

美国债市：美债未因收益率较高而受到追捧，反倒遭逢外国央行抛售

欧洲股市今年迄今累计上扬17%，得益于欧洲央行1.1万亿(兆)欧元量化宽松(QE)措施提振了冒险行为。投资者表示，一些海外投资人可能保留手中的欧洲政府公债，寄望从QE中获利。

美国公债外资持仓变化图表：link.reuters.com/xan74v

石油出口国美债持仓增长图表：link.reuters.com/cev34w

这削弱了QE在打压欧元走贬方面的有效性。

“对拥有经常帐盈余的经济体而言，挑战在于需要实现资金循环来维持本币疲软。鉴于资金流入股市的规模超过债市流出规模，这种循环似乎还没有出现，”花旗分析师周二在研究报告中称。

据花旗分析师，大约500亿欧元资金1月份流入欧洲股市，同期欧洲债市流出约200亿欧元。

Lien表示，仍有大量外资持币观望。

“我们需要看到美联储发出准备好加息的更强烈信息，收益率才会达到一定水平刺激资金更积极流入。今年夏季之前可能都不会出现这种情况，”Lien说。(完)

(编译 汪红英/王兴亚；审校 龚芳/孙茉莉)
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