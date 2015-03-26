台湾股市：连三日收黑，惟相较亚股跌幅有限

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北3月26日 - 台湾股市周四连续第三日收黑。交易员指出，受到美国股市大跌的影响，台股今日明显下挫；不过各方仍旧偏向期待台湾半导体族群营运偏强的带动，令台股的跌势小于亚洲股市。
台湾加权股价指数 收盘跌0.5%，报9,619.12点；今日成交初值 为1,151.79亿台币，上交易日修正后为968.68亿。
〞半导体抗跌，传产的高现金殖利率股也抗跌，金融股表现也算不错，〞富兰克林华美投信一位不愿具名的基金经理人说。
美股道琼指数 周三下跌1.62%收市，令亚股今日大部分呈弱势。本地时间1409，MSCI亚太明晟指数(除日本) 下跌0.98%，日经指数 则是跌1.39%，韩国股市 收跌0.99%。不过上海上证综合指数 则仍维持涨势，升0.62%。
分析师预估，台股目前虽进入盘整，但在9,390-9,472点的支撑应能守住，在9,743点则见上档压力。
亚洲股市周四多数走低，因中东地区紧张局势和美股下跌打击市场人气；美元的涨势看起来也暂时停歇。冒险意愿受到打击，因沙特及其海湾地区盟国对包围也门南部城市亚丁的胡塞武装发动空袭。 (完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率