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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 14:24 BJT

台湾股市：连三日收黑，惟相较亚股跌幅有限

路透台北3月26日 - 台湾股市周四连续第三日收黑。交易员指出，受到美国股市大跌的影响，台股今日明显下挫；不过各方仍旧偏向期待台湾半导体族群营运偏强的带动，令台股的跌势小于亚洲股市。

台湾加权股价指数 收盘跌0.5%，报9,619.12点；今日成交初值 为1,151.79亿台币，上交易日修正后为968.68亿。

〞半导体抗跌，传产的高现金殖利率股也抗跌，金融股表现也算不错，〞富兰克林华美投信一位不愿具名的基金经理人说。

美股道琼指数 周三下跌1.62%收市，令亚股今日大部分呈弱势。本地时间1409，MSCI亚太明晟指数(除日本) 下跌0.98%，日经指数 则是跌1.39%，韩国股市 收跌0.99%。不过上海上证综合指数 则仍维持涨势，升0.62%。

分析师预估，台股目前虽进入盘整，但在9,390-9,472点的支撑应能守住，在9,743点则见上档压力。

亚洲股市周四多数走低，因中东地区紧张局势和美股下跌打击市场人气；美元的涨势看起来也暂时停歇。冒险意愿受到打击，因沙特及其海湾地区盟国对包围也门南部城市亚丁的胡塞武装发动空袭。 (完)
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