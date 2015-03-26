中国资管：上周32款集合信托产品发行，基建房地产领域产品占比近七成

路透北京3月26日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，统计时间内（3月14-20日）共有17家信托公司发行了32款集合信托产品，发行量环比减少10款。

32款新发行产品中，31款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为2.27亿元，环比减少0.37亿元，降幅为14.04%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为72.60亿元，环比下降38.26亿元，降幅为34.51%。

其中，募集规模最大的是北京信托发行的“北京信托-锦程资本2014009号集合资金信托计划”，募集规模为13亿元，这是一款股权投资类产品。

从期限上看，29款新发行产品均公布了期限，平均期限20.72个月，环比增加1.49个月。

统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 8 9.06% 下降4.84个百分点

24个月期 17 9.39% 下降7.54个百分点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了15款，房地产领域产品发行了7款，工商企业领域产品发行了4款，证券投资领域产品发行了3款，金融领域产品发行了1款，其他领域产品发行了2款。

从资金运用方式上看，权益投资类产品发行了14款，贷款运用类产品发行了11款，证券投资类产品发行了3款，股权投资类产品发行了2款，组合运用类产品发行了1款，债权投资类产品发行了1款。

**成立集合信托产品26款**

统计时间内共有18家信托公司成立了26款集合信托产品，成立数量环比减少9款。

26款新成立产品中，12款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.71亿元，环比减少0.64亿元，降幅为21.37%。

其中，成立规模最大的是苏州信托成立的“恒源1203号5期集合资金信托计划”，成立规模为4亿元。

上周共有12款新成立产品公布了期限，平均期限37.09个月，环比增加18.09个月。上周共有6款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.52%，环比下降0.20个百分点。

从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了9款，基础设施领域产品成立了8款，房地产领域产品成立了3款，工商企业领域产品成立了2款，金融领域产品成立了1款，其他领域产品成立了3款。