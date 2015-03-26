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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 14:25 BJT

韩国汇市：韩元收贬结束三连涨，外汇当局疑似入市干预

路透首尔3月26日 - 韩国韩元兑美元周四收贬结束三连涨，本地交易商表示，他们怀疑韩国外汇当局入市干预买进美元。

韩元 在本地市场收盘下跌0.7%，至1,108.0韩元，上日收盘报1,100.8韩元。(完)

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