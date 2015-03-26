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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 14:38 BJT

日本股市：日经指数跌1.4%创10周最大单日跌幅，半导体类股跌幅居前

半导体板块中，Sumco 下跌5.2%，Tokyo Electron 下挫5.8%。

其它高科技类公司也走低，富士通 下滑3.1%，索尼 下跌3.3%。

东证股价指数 下滑1.5%，JPX-日经400指数 下跌1.4%。

美国2月耐久财订单连续第六个月下降，令市场人气受损。因日本对美国出口是日本经济中的亮点之一。

此外，一些市场人士指出，对也门的军事干预行动也打击风险偏好。(完)
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