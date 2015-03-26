中国新债：国开行下周二将发至多330亿五期债，一年期在银行柜台可分销

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京3月26日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(31日)招标发行五期固息债，总额不超过330亿元人民币，期限含一年、三年、五年、七年和10年。其中一年期品种可至多追加发行30亿元，用于商业银行柜台分销。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述五期债中，一年及三年期品种为该行今年第六期及第七期新发债，五年，七年和10年期品种为今年第三、四和五期增发债，票面利率依次为3.76%，3.86%及3.81%。
一年期固息债招标量不超过40亿元。工行 、农行 和中行 三家商业银行柜台分销额度上限均为10亿元。
各期债具体发行条款如下：
2015第3-5期增发债及第六，七期新发债
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发行上限 1年40亿元；3/5年60亿元；7年50亿元；10年90亿元
追加发行上限 1年30亿元；3/5/7/10年：无
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：3月31日上午9:30-10:30；
7/10年：3月31日上午9:30-11:10
招标方式 采用单一利率/价格(荷兰式)招标方式
缴款日 1年：4月8日；3/5/7/10年：4月3日
起息日 1年：4月8日；3年：4月3日；5/7/10年：2月5日
分销期 1年：4/1-4/8；3/5/7/10年：4/1-4/3
上市日 4月10日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
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参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 华小萌; 审校 李宏薇/曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率