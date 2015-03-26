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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 15:28 BJT

中国新债：国开行下周二将发至多330亿五期债，一年期在银行柜台可分销

路透北京3月26日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(31日)招标发行五期固息债，总额不超过330亿元人民币，期限含一年、三年、五年、七年和10年。其中一年期品种可至多追加发行30亿元，用于商业银行柜台分销。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述五期债中，一年及三年期品种为该行今年第六期及第七期新发债，五年，七年和10年期品种为今年第三、四和五期增发债，票面利率依次为3.76%，3.86%及3.81%。

一年期固息债招标量不超过40亿元。工行 、农行 和中行 三家商业银行柜台分销额度上限均为10亿元。

各期债具体发行条款如下：

2015第3-5期增发债及第六，七期新发债

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发行上限 1年40亿元；3/5年60亿元；7年50亿元；10年90亿元

追加发行上限 1年30亿元；3/5/7/10年：无

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：3月31日上午9:30-10:30；

7/10年：3月31日上午9:30-11:10

招标方式 采用单一利率/价格(荷兰式)招标方式

缴款日 1年：4月8日；3/5/7/10年：4月3日

起息日 1年：4月8日；3年：4月3日；5/7/10年：2月5日

分销期 1年：4/1-4/8；3/5/7/10年：4/1-4/3

上市日 4月10日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%

----------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 华小萌; 审校 李宏薇/曾祥进)
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