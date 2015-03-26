中港个股：新华保险称今年代理人增11%，新业务价值目标双位数增长

路透香港3月26日 - 中国大型寿险企业--新华人寿保险股份有限公司 周四称，随着公司的战略发展调整到位，今年代理人将增11%，以提高业务质量，新业务价值目标是保持双位数增长。

该公司副总裁黄萍在记者会上称，过去两年由于公司自身的发展战略及转型，代理人数目基本持平，与行业去年20%的增速背驰。但随着调整到位，今年将增聘2万名代理人，使营销队伍数目由去年末17.5万人增至近20万人，且是“有质量的增加”。

去年，新华保险的新业务价值按年升16%，增速低于中国平安 的20.9%，但高于中国人寿 的9.2%，反映新造保单的获利能力处于主要同业中端。

新华保险总裁兼首席运营官万峰表示，公司今年目标是保费收入按年有个位数增长，并以期交业务为主要发展目标。

“今年计划新业务价值有双位数增长，一季度的发展比我们预期要好一些。”他说。

新华保险周三晚间公布，2014年度净利同比增长44.9%至64.06亿元人民币，惟远低于汤森路透综合18名分析师预测中位值74.47亿元。期内每股盈利2.05元，年度股息每股0.21元。

投行摩根大通指出，在A股市场回暖的情况下，市场对新华保险的业绩期望较高，然去年的退保率升幅大于预期，对投资表现（公布的总投资收益率5.8%）带来负面影响。该行并预期，新华保险今年有可能要为现有产品组合负债额外增拨准备金。

新华保险H股周四盘中曾跌4.9%。香港时间14:36，H股跌3.88%，报40.85港元；A股亦跌2.55%，报52.65元。

万峰称，去年主要的寿险公司都面对退保率较大幅度上升的情况，这是由于此前保险公司大卖的高现金价值产品对客户的约束力相对较少，随着下半年内地股市回暖，保险产品自然受到短期理财产品的冲击。

新华保险去年的退保率为9.2%，按年升3个百分点，若撇除高现价产品的因素，退保率则为7.4%，按年升1.2个百分点。