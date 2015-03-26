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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 14:58 BJT

两岸金融：台湾彰银福州分行同时获准开业及开办人民币业务，台资银首例

路透台北3月26日 - 台湾泛官股银行--彰化银行 周四表示，第三家大陆分行--福州分行上日已获得中国银监会核准开业及开办人民币业务，成大陆去年底修订外资银行管理条例后，首家获准同时开业并开办人民币业务的台资银行大陆分行。

彰化银行新闻稿并指出，福州分行将与昆山、东莞分行串联，一举完成长三角、珠三角及海西经济特区等大陆沿海主要经济发展地区的布局计画。

“依据新规，外银第一家大陆分行已承作人民币业务，第二家分行就不必等，可直接申办人民币业务，彰银的第二家分行--东莞分行已提出申请但尚未获准。”一位彰银相关业务承办人士称。

彰银看好福州分行受惠于福建自贸区对台优惠政策，可以善用自贸区先行先试优惠措施，发展两岸人民币特色金融业务。

彰银认为，近期成立的中国福建自由贸易试验区，对台的优惠政策即复制并改良自上海自贸区，预期在福建自贸区的带动下，台闽经贸往来将更加便利及密切。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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