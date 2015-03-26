香港数据：2月出口值按年升7.2%，除中国大陆和台湾以外地区升幅强劲

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透香港3月26日 - 香港政府统计处周四公布，今年2月份整体出口值按年上升7.2%，除中国大陆和台湾以外地区升幅强劲。
2月进口值按年下降0.9%。同期有形贸易逆差358.84亿港元，相当于商品进口货值的13.6%。
政府发言人表示，合并1月及2月计算以消除农历新年假期出现在不同月份的影响，商品出口在去年同期基数较低下录得温和增长。输往美国和一些亚洲经济体的出口录得较明显的升幅。不过，监于全球经济前景仍然充满挑战，短期内温和增长的趋势能否持续，则需要进一步观察。 发言人进一步指出，外贸环境依然受各种不明朗因素所影响，包括部分先进经济体复苏缓慢，主要中央银行货币政策走向分歧，以及部分地区的地缘政治局势紧张。政府会密切留意有关情况。
与上年同期比较(%):
总出口 转口 进口
(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动) 2015年2月 +7.2* +7.5* -0.9*
1月 +2.8 +2.8 +7.9 2014年12月 +0.6 +0.8 +1.9
11月 +0.4 +0.4 +2.4
10月 +2.7 +2.7 +5.6
9月 +4.5 +4.6 +6.3
8月 +6.4 +6.4 +3.4
7月 +6.8 +6.8 +7.5
6月 +11.4 +11.4 +7.6
5月 +4.9 +4.9 +3.7
4月 -1.6 -1.7 +2.4
3月 +3.4 +3.4 +3.2
2月 -1.3 -1.3 +6.8
经季节性调整与上三个月比较(%):
总出口 转口 进口
(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动) 2014年12月-15年2月 -2.8* -2.8* -2.8* 2014年11月-15年1月 -3.1 -3.1 -3.0
14年10月-12月 -1.2 -1.1 +1.0
14年9月-11月 +0.0 +0.2 +3.5
14年8月-10月 +0.5 +0.7 +2.5
14年7月-9月 +3.7 +3.9 +3.4
14年6月-8月 +3.4 +3.5 +1.6
14年5月-7月 +8.1 +8.2 +4.1
14年4月-6月 +3.4 +3.4 +1.3
14年3月-5月 +2.1 +2.1 +0.4
14年2月-4月 -7.9 -8.1 -5.1
14年1月-3月 -5.4 -5.6 -3.1
13年12月-14年2月 -3.2 -3.3 -0.9（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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