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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 18:25 BJT

台湾证券：金管会称外资持续汇入，累计净汇入1,991.58亿美元创新高

路透台北3月26日 - 台湾金管会主委曾铭宗周四表示，由于欧美股市涨多回档，受此连动台股走跌，但表现相对强势，境内外资也持续汇入，至上日外资累计净汇入金额为1,991.58亿美元，续创历史新高。

曾铭宗今日在立法院备询时受访并指出，就金融层面及商机考量，赞成台湾加入亚洲基础设施投资行(简称亚投行)，但涉及两岸政策，由外交部及陆委会等相关主管机关整体评估之后才会决定。

(加入亚投行)对台湾地区银行的发展有一定商机。”他说。

据金管会资料显示，至今年二月底外资及陆资累计净汇入1,980.14亿美元 ；据路透计算，三月至25日外资净汇入11.44亿美元，可望连续三个月净汇入。

台湾股市周四连续第三日收黑，收报9,619.12点。交易员指出，受到美国股市大跌的影响，台股今日明显下挫；不过各方仍旧偏向期待台湾半导体族群营运偏强的带动，令台股的跌势小于亚洲股市。 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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