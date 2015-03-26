台湾证券：金管会称外资持续汇入，累计净汇入1,991.58亿美元创新高

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北3月26日 - 台湾金管会主委曾铭宗周四表示，由于欧美股市涨多回档，受此连动台股走跌，但表现相对强势，境内外资也持续汇入，至上日外资累计净汇入金额为1,991.58亿美元，续创历史新高。
曾铭宗今日在立法院备询时受访并指出，就金融层面及商机考量，赞成台湾加入亚洲基础设施投资行(简称亚投行)，但涉及两岸政策，由外交部及陆委会等相关主管机关整体评估之后才会决定。
(加入亚投行)对台湾地区银行的发展有一定商机。”他说。
据金管会资料显示，至今年二月底外资及陆资累计净汇入1,980.14亿美元 ；据路透计算，三月至25日外资净汇入11.44亿美元，可望连续三个月净汇入。
台湾股市周四连续第三日收黑，收报9,619.12点。交易员指出，受到美国股市大跌的影响，台股今日明显下挫；不过各方仍旧偏向期待台湾半导体族群营运偏强的带动，令台股的跌势小于亚洲股市。 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率