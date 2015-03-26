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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 15:00 BJT

国际油市：沙特在也门发动空袭，提振油价大涨近6%

美国原油 涨1.76美元，至每桶50.97美元。

除石油之外，中东地区也是全球最大的液化天然气出口地区，主要出口国为也门和卡塔尔，但进口商表示，他们目前并不感到担忧。

由于美国页岩油和俄罗斯等产油国产量增加，全球原油供应过剩，因此市场目前并不担心会出现供应短缺。

“不会因为沙特和其盟友进行了空袭，石油市场就会突然变得紧俏，”经纪商Newedge Japan的能源部门经理Masaki Suematsu表示。

一些分析师表示，空袭若能解决也门冲突，则或许能使中东地区更加稳定。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/汪红英；审校 王兴亚/杜明霞)
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