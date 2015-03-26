路透基点：中信股份获12.56亿坡元五年定期贷款，用于收购新加坡UEL--TRLPC

路透香港3月26日 - 消息人士称，中国银行(新加坡)与中国中信股份 及其一家子公司签署了一项12.56亿坡元(9.16亿美元)的五年定期贷款协 议，为它们提供收购新加坡水处理公司联合环境技术(UEL)的融资。 去年11月，中信股份旗下全资子公司中信环境(国际)联合私募股权投 资公司KKR & Co LP，拟以每股1.65美元的价格收购UEL多数股权。按该出 价计算，UEL股本的价值在全面摊薄的基础上约为19亿坡元。 KKR已经持有UEL近30%的股份。交易完成后，中信将成为UEL最大的股 东。KKR降为第二大股东。 中信股份在去年11月的文件中称，收购完成后，拟维持UEL在新加坡 的上市地位。 去年7月，UEL在香港的子公司联合环境技术(香港)签署了一项6,000 万港元的三年期定期贷款。远东国际商业银行是牵头行兼簿记行。这笔最 高收益为135个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码325个 基点。 根据公司网站，联合环境技术提供膜法水处理及回收服务，服务对象 包括中国的化学、石化、工业园区等等。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)