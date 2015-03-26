路透基点：中信股份获12.56亿坡元五年定期贷款，用于收购新加坡UEL--TRLPC

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港3月26日 - 消息人士称，中国银行(新加坡)与中国中信股份 及其一家子公司签署了一项12.56亿坡元(9.16亿美元)的五年定期贷款协 议，为它们提供收购新加坡水处理公司联合环境技术(UEL)的融资。 去年11月，中信股份旗下全资子公司中信环境(国际)联合私募股权投 资公司KKR & Co LP，拟以每股1.65美元的价格收购UEL多数股权。按该出 价计算，UEL股本的价值在全面摊薄的基础上约为19亿坡元。 KKR已经持有UEL近30%的股份。交易完成后，中信将成为UEL最大的股 东。KKR降为第二大股东。 中信股份在去年11月的文件中称，收购完成后，拟维持UEL在新加坡 的上市地位。 去年7月，UEL在香港的子公司联合环境技术(香港)签署了一项6,000 万港元的三年期定期贷款。远东国际商业银行是牵头行兼簿记行。这笔最 高收益为135个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码325个 基点。 根据公司网站，联合环境技术提供膜法水处理及回收服务，服务对象 包括中国的化学、石化、工业园区等等。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率