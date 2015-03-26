台湾债市：五年券殖利率结束三连跌，关注央行理监事会议

* 五年券收高结束三连跌，观望央行理监事会议 * 季底前五年券偏多，4月料开始反应长券标售利空 * 明日104/6区间料在0.99-1.01% 路透台北3月26日 - 台湾五年公债104/6期 周四殖利率收高，中止三连跌走势。交易员指出 ，主要反应昨晚美债偏弱走势，由于下午央行将召开理监事会议，市场观望气氛浓厚，殖利率在不到1基点内 震荡。 他们认为，依据央行总裁彭淮南先前在立法院提及，台湾货币政策不一定跟随美国，在市场预期已普遍将 美联储(Fed)升息时点推迟到9月来看，台湾今年升息的机率应该很低。 〞就等下午(央行)开会。〞一位公股银行交易员说。 另一外商银行交易员则称，如无意外，央行总裁彭淮南的言论料维持鸽派，这或许有利于五年券维持偏多 格局，104/6殖利率在季底前，应该有测试0.95%前波低位的机会。 不过银行交易员提及，接下来4月10日、5月12日将分别标售20、30年期公债，虽然财政部已将各期计画发 行额度缩小至300亿台币，不过在国际债、宝岛债发行迅猛的环境下，寿险业对于殖利率偏低的公债还是兴趣 缺缺。 他认为，4月长券端将开始反应对标售结果保守的预期，殖利率曲线可能转向趋陡，就中短端来看，10年 公债因有邮局看顾，相较五年券反而来得安全，因此逢高可以考虑承接10年券。 路透调查显示，台湾央行周四预料将连续15季维持利率不变，因经济成长平缓，而通膨也没有走高的疑虑 。路透访谈16家金融机构分析师，全数预估本次的理监事会议中，央行将维持重贴现率在1.875%不变。 交易员并预估，明日五年债104/6区间暂估0.99-1.01%；10年债104/5区间则暂看1.525-1.545%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 +0.55 0.9980 0.9950-1.0028 138.0 10 104/5 +0.30 1.5375 1.5330-1.5410 14.0 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 3月26日(四)：德国4月Gfk消费者信心指数、欧元区2月M3货供额、民间贷款、美国3月Markit综合及服务 业PMI、博鳌亚洲论坛2015年年会、圣路易士联邦储备银行总裁布拉德演说、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克 哈特发表谈话。 3月27日(五)：中国1-2月规模以上工业企业利润、美国第四季GDP终值、美国第四季个人消费支出(PCE)物 价指数、美国第四季企业获利初值、美国3月路透/密西根大学消费者信心指数终值。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 1.5375 5 104/6 0.9980 3 104/1 没有成交 2 104/3 0.6400 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)