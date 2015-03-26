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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 15:04 BJT

台湾债市：五年券殖利率结束三连跌，关注央行理监事会议

* 五年券收高结束三连跌，观望央行理监事会议
    * 季底前五年券偏多，4月料开始反应长券标售利空
    * 明日104/6区间料在0.99-1.01%

    路透台北3月26日 - 台湾五年公债104/6期 周四殖利率收高，中止三连跌走势。交易员指出
，主要反应昨晚美债偏弱走势，由于下午央行将召开理监事会议，市场观望气氛浓厚，殖利率在不到1基点内
震荡。
    
    他们认为，依据央行总裁彭淮南先前在立法院提及，台湾货币政策不一定跟随美国，在市场预期已普遍将
美联储(Fed)升息时点推迟到9月来看，台湾今年升息的机率应该很低。
    
    〞就等下午(央行)开会。〞一位公股银行交易员说。
    
    另一外商银行交易员则称，如无意外，央行总裁彭淮南的言论料维持鸽派，这或许有利于五年券维持偏多
格局，104/6殖利率在季底前，应该有测试0.95%前波低位的机会。
    
    不过银行交易员提及，接下来4月10日、5月12日将分别标售20、30年期公债，虽然财政部已将各期计画发
行额度缩小至300亿台币，不过在国际债、宝岛债发行迅猛的环境下，寿险业对于殖利率偏低的公债还是兴趣
缺缺。
    
    他认为，4月长券端将开始反应对标售结果保守的预期，殖利率曲线可能转向趋陡，就中短端来看，10年
公债因有邮局看顾，相较五年券反而来得安全，因此逢高可以考虑承接10年券。
    
    路透调查显示，台湾央行周四预料将连续15季维持利率不变，因经济成长平缓，而通膨也没有走高的疑虑
。路透访谈16家金融机构分析师，全数预估本次的理监事会议中，央行将维持重贴现率在1.875%不变。

    交易员并预估，明日五年债104/6区间暂估0.99-1.01%；10年债104/5区间则暂看1.525-1.545%。  
     
        收盘价                    涨跌幅     报价(%)          区间(%)     成交值
  年      期别                    (基点)                                (亿台币)
  期                                                                   
  5    104/6                       +0.55      0.9980    0.9950-1.0028      138.0
 10    104/5                       +0.30      1.5375    1.5330-1.5410       14.0
    本周余日全球重要经济事件和数据包括：     
    3月26日(四)：德国4月Gfk消费者信心指数、欧元区2月M3货供额、民间贷款、美国3月Markit综合及服务
业PMI、博鳌亚洲论坛2015年年会、圣路易士联邦储备银行总裁布拉德演说、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克
哈特发表谈话。
    3月27日(五)：中国1-2月规模以上工业企业利润、美国第四季GDP终值、美国第四季个人消费支出(PCE)物
价指数、美国第四季企业获利初值、美国3月路透/密西根大学消费者信心指数终值。 
    
         30       104/4                     没有成交
         20       104/2                     没有成交
         10       104/5                       1.5375
          5       104/6                       0.9980
          3       104/1                     没有成交
          2       104/3                       0.6400
 (完)              

 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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