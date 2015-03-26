台湾债市：五年券殖利率结束三连跌，关注央行理监事会议

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 五年券收高结束三连跌，观望央行理监事会议 * 季底前五年券偏多，4月料开始反应长券标售利空 * 明日104/6区间料在0.99-1.01% 路透台北3月26日 - 台湾五年公债104/6期 周四殖利率收高，中止三连跌走势。交易员指出 ，主要反应昨晚美债偏弱走势，由于下午央行将召开理监事会议，市场观望气氛浓厚，殖利率在不到1基点内 震荡。 他们认为，依据央行总裁彭淮南先前在立法院提及，台湾货币政策不一定跟随美国，在市场预期已普遍将 美联储(Fed)升息时点推迟到9月来看，台湾今年升息的机率应该很低。 〞就等下午(央行)开会。〞一位公股银行交易员说。 另一外商银行交易员则称，如无意外，央行总裁彭淮南的言论料维持鸽派，这或许有利于五年券维持偏多 格局，104/6殖利率在季底前，应该有测试0.95%前波低位的机会。 不过银行交易员提及，接下来4月10日、5月12日将分别标售20、30年期公债，虽然财政部已将各期计画发 行额度缩小至300亿台币，不过在国际债、宝岛债发行迅猛的环境下，寿险业对于殖利率偏低的公债还是兴趣 缺缺。 他认为，4月长券端将开始反应对标售结果保守的预期，殖利率曲线可能转向趋陡，就中短端来看，10年 公债因有邮局看顾，相较五年券反而来得安全，因此逢高可以考虑承接10年券。 路透调查显示，台湾央行周四预料将连续15季维持利率不变，因经济成长平缓，而通膨也没有走高的疑虑 。路透访谈16家金融机构分析师，全数预估本次的理监事会议中，央行将维持重贴现率在1.875%不变。 交易员并预估，明日五年债104/6区间暂估0.99-1.01%；10年债104/5区间则暂看1.525-1.545%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 +0.55 0.9980 0.9950-1.0028 138.0 10 104/5 +0.30 1.5375 1.5330-1.5410 14.0 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 3月26日(四)：德国4月Gfk消费者信心指数、欧元区2月M3货供额、民间贷款、美国3月Markit综合及服务 业PMI、博鳌亚洲论坛2015年年会、圣路易士联邦储备银行总裁布拉德演说、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克 哈特发表谈话。 3月27日(五)：中国1-2月规模以上工业企业利润、美国第四季GDP终值、美国第四季个人消费支出(PCE)物 价指数、美国第四季企业获利初值、美国3月路透/密西根大学消费者信心指数终值。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 1.5375 5 104/6 0.9980 3 104/1 没有成交 2 104/3 0.6400 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率