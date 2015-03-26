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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 15:32 BJT

离岸人民币：2020年时中国整体贸易将有50%以人民币结算--汇控CEO

路透香港3月26日 - 汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)周四表示，预计到2020年时，跨境贸易人民币结算将占中国整体贸易50%以上，比目前比重增加超过一倍。

自从2009年起中国在全国五大城市启动跨境贸易人民币结算试点以来，人民币贸易结算在这几年成长迅速。欧智华在香港一场论坛中说，这股强劲动能并未因今年初人民币迅速贬值而减损，显示使用人民币做为贸易结算已在实质需求紮根，并受到市场对于人民币基本面以及相对稳定的信心支撑。

目前为止，中国的人民币结算贸易伙伴仍局限在有限的地理范围，以香港占据最大份额，其余大多数是在亚洲其他地方。

“以此看来，人民币作为一个完备的贸易货币，尚未达到它可以及未来将有的程度。我们确实预计这个情况将会改变。”欧智华说。

欧智华预计人民币将逐渐成为美元之外的可行选择，最终将与美元和欧元一样成为主要的储备货币。(完)
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