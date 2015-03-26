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市场报道 | 2015年 3月 26日 星期四 15:12 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：也门空袭消息传出后油价跳涨，股市下跌

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    * 美元/日圆下跌0.52%，澳元/美元跌0.33%，美元/加元下滑0.24%，
美元/马币上涨0.38%
    * 标准普尔Emini指数小跌0.16%，日经指数下挫1.39%，MSCI明晟亚
太地区(除日本)指数下跌1.04%，中国沪综指跌0.14%
    * 布兰特原油大涨2.66%，美国原油劲升3.58%，美国10年期公债收益
率报1.9128%，现货金上涨0.56% 
    * 沙特与盟国在也门对胡塞武装发动空袭 
    * 中国外管局表示资本流出说法无支撑，稳步实现资本项目可兑换可
行 
    * 欧洲开盘技术图：r.reuters.com/dec27t
    (完)
        
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X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
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