《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月26日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *江苏省国信 120 10 6 3/27簿记建档 建设银行 AAA 3/30 3/31 资产管理集团 =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 上海市漕河泾 5 2 12 3/27簿记建档 交通银行 AA 3/30 3/31 新兴技术开发区发展总公司 工商银行 ======================================================================================= 河北沧州 4 2 12 3/30簿记建档 中国银行 AA- 3/31 4/1 东塑集团 ======================================================================================= 新疆生产 15 7.5 12 3/30簿记建档 建设银行 AA 3/31 4/1 建设兵团投资 农业银行 ======================================================================================= 惠天热电 5 3 8 3/30簿记建档 兴业银行 AA 3/31 4/1

======================================================================================= 天津城市 100 20 12 3/30簿记建档 光大银行 AAA 3/31 4/1 基础设施建设投资集团 中信银行 ======================================================================================= 甘肃省 15 15 12 3/30簿记建档 浦发银行 AAA 3/31 4/1 国有资产投资集团 ======================================================================================= 云南省 20 10 12 3/30簿记建档 招商银行 AA+ 3/31 4/1 公路开发投资 ======================================================================================= 新疆生产 10 5 12 3/30簿记建档 建设银行 AA 3/31 4/1 建设兵团第二师绿原国有资产经营 ======================================================================================= 华电国际 20 20 12 3/30簿记建档 国开行 AAA 3/31 4/1

======================================================================================= 三亚凤凰 18 6 12 3/31簿记建档 光大银行 AA 4/1 4/2 国际机场 ======================================================================================= 永城煤电控股 70 30 12 4/1簿记建档 中信银行 AAA 4/3 4/7

交通银行 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *青海省 14 14 3 4/2簿记建档 华夏银行 AA 4/3 4/7 投资集团 ======================================================================================= *四川省水电 5 5 5 4/2簿记建档 兴业银行 AA 4/3 4/7 投资经营集团 ======================================================================================= 山水水泥 14 14 3 3/27簿记建档 兴业银行 AA+ 3/30 3/31

======================================================================================= 四川省铁路 80 45 永续中票 3/27簿记建档 兴业银行 AA+ 3/30 3/31 产业投资集团 农业银行

(每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 广西北部湾 15 10 5 3/27簿记建档 建设银行 AA+ 3/30 3/31 国际港务集团 ======================================================================================= 新疆天业集团 23 8 永续中票 3/30簿记建档 兴业银行 AA+ 3/31 4/1

(每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 新誉集团 10 5 3 3/30簿记建档 建设银行 AA 3/31 4/1 ======================================================================================= 广东粤海控股 50 10 3 3/30簿记建档 广发银行 AAA 3/31 4/1

交通银行 ======================================================================================= 中国电力 150 40 永续中票 3/31簿记建档 平安银行 AAA 4/1 4/2 投资集团 民生银行

(每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 重庆化医控股 20 10 永续中票 4/1簿记建档 兴业银行 AA+ 4/3 4/7

(每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= TCL集团 30 5 5 4/1簿记建档 国开行 AA+ 4/2 4/3

进出口行 ======================================================================================= 海亮集团 10 10 永续中票 4/1-4/2簿记 南京银行 AA+ 4/3 4/7

(每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调500bp) =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)