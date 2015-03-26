《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月26日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *江苏省国信 120 10 6 3/27簿记建档 建设银行 AAA 3/30 3/31 资产管理集团 =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 上海市漕河泾 5 2 12 3/27簿记建档 交通银行 AA 3/30 3/31 新兴技术开发区发展总公司 工商银行 ======================================================================================= 河北沧州 4 2 12 3/30簿记建档 中国银行 AA- 3/31 4/1 东塑集团 ======================================================================================= 新疆生产 15 7.5 12 3/30簿记建档 建设银行 AA 3/31 4/1 建设兵团投资 农业银行 ======================================================================================= 惠天热电 5 3 8 3/30簿记建档 兴业银行 AA 3/31 4/1
======================================================================================= 天津城市 100 20 12 3/30簿记建档 光大银行 AAA 3/31 4/1 基础设施建设投资集团 中信银行 ======================================================================================= 甘肃省 15 15 12 3/30簿记建档 浦发银行 AAA 3/31 4/1 国有资产投资集团 ======================================================================================= 云南省 20 10 12 3/30簿记建档 招商银行 AA+ 3/31 4/1 公路开发投资 ======================================================================================= 新疆生产 10 5 12 3/30簿记建档 建设银行 AA 3/31 4/1 建设兵团第二师绿原国有资产经营 ======================================================================================= 华电国际 20 20 12 3/30簿记建档 国开行 AAA 3/31 4/1
======================================================================================= 三亚凤凰 18 6 12 3/31簿记建档 光大银行 AA 4/1 4/2 国际机场 ======================================================================================= 永城煤电控股 70 30 12 4/1簿记建档 中信银行 AAA 4/3 4/7
交通银行 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *青海省 14 14 3 4/2簿记建档 华夏银行 AA 4/3 4/7 投资集团 ======================================================================================= *四川省水电 5 5 5 4/2簿记建档 兴业银行 AA 4/3 4/7 投资经营集团 ======================================================================================= 山水水泥 14 14 3 3/27簿记建档 兴业银行 AA+ 3/30 3/31
======================================================================================= 四川省铁路 80 45 永续中票 3/27簿记建档 兴业银行 AA+ 3/30 3/31 产业投资集团 农业银行
(每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 广西北部湾 15 10 5 3/27簿记建档 建设银行 AA+ 3/30 3/31 国际港务集团 ======================================================================================= 新疆天业集团 23 8 永续中票 3/30簿记建档 兴业银行 AA+ 3/31 4/1
(每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 新誉集团 10 5 3 3/30簿记建档 建设银行 AA 3/31 4/1 ======================================================================================= 广东粤海控股 50 10 3 3/30簿记建档 广发银行 AAA 3/31 4/1
交通银行 ======================================================================================= 中国电力 150 40 永续中票 3/31簿记建档 平安银行 AAA 4/1 4/2 投资集团 民生银行
(每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 重庆化医控股 20 10 永续中票 4/1簿记建档 兴业银行 AA+ 4/3 4/7
(每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= TCL集团 30 5 5 4/1簿记建档 国开行 AA+ 4/2 4/3
进出口行 ======================================================================================= 海亮集团 10 10 永续中票 4/1-4/2簿记 南京银行 AA+ 4/3 4/7
(每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调500bp) =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率