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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 15:24 BJT

中国资管：上周银行理财产品发748款，1至3个月期产品预期收益率倒挂

路透北京3月26日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理
财周报显示，上周（3月13-20日）68家银行共发行了748款理财产品，发行银行数较上期增
加8家，产品发行量减少166款。
    
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共177款，市场占比为23.66%
；非保本型理财产品共571款，市场占比为76.34%。
 
    
    上周银行理财产品发行情况概览：
    
        类别            发行数    理财产品占比   环比数量变化
    债券和货币市场类     324        43.32%          -79
    组合投资类           412        55.08%          -57
    融资类                 0         0.00%            0
    结构性产品            12         1.60%          -30
    
    注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。        
            
    上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况：
    
    期限            发行款数  平均预期收益率   环比变化
    1个月（含）以下     16       3.68%         上升5个基点
    1个月至3个月（含） 404       5.32%         上升18个基点
    3个月至6个月（含） 185       5.21%         上升14个基点
    6个月至1年（含）   103       5.12%         上升25个基点
    1年以上              6       5.68%         下降1个基点    

    上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为1,000天；预期年化收益率
最低0.15%，最高为6.30%，与上期报告相比，预期最低收益持平，最高收益率上升0.16个百
分点。


    上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布：    
   
 期限          产品数量（款   占比      平均预期年收益率
               ）                       
 1个月以下     16              2.24%    3.68%
 1个月至3个月  404            56.58%    5.32%
 3个月至6个月  185            25.91%    5.21%
 6个月至1年    103            14.43%    5.12%
 1年以上       6               0.84%    5.68%
 
    上周共发行24款外币理财产品。其中，美元理财产品14款，较上期减少10款。
  
    
    **163款产品实现预期最高收益率**

    普益财富监测数据显示，上周有1,370款产品到期，公布了到期收益率的173款产品中，
163实现预期最高收益率，10款结构性产品未实现预期最高收益率。
    
    上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品676款，债券和货币市场工具类产品630
款，结构性产品63款，融资类产品1款。

    上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有17款；其中，15款产品来自城市商业银行,
1款产品来自股份制商业银行，2款来自国有控股银行；从投资领域来看，4款债券类与货币
市场类产品，11款为组合投资类产品,3款结构性产品。

    到期收益率最高的产品为农业银行  “金钥匙如意组合”2014年第
91期看涨沪深300指数人民币理财产品，该组合投资类产品投资期限为91天，实现了7.20%的
年化收益率。（完）

 (整理 李贺; 审校 杨淑祯)
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