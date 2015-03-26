中国资管：上周银行理财产品发748款，1至3个月期产品预期收益率倒挂

路透北京3月26日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理 财周报显示，上周（3月13-20日）68家银行共发行了748款理财产品，发行银行数较上期增 加8家，产品发行量减少166款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共177款，市场占比为23.66% ；非保本型理财产品共571款，市场占比为76.34%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化 债券和货币市场类 324 43.32% -79 组合投资类 412 55.08% -57 融资类 0 0.00% 0 结构性产品 12 1.60% -30 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化 1个月（含）以下 16 3.68% 上升5个基点 1个月至3个月（含） 404 5.32% 上升18个基点 3个月至6个月（含） 185 5.21% 上升14个基点 6个月至1年（含） 103 5.12% 上升25个基点 1年以上 6 5.68% 下降1个基点 上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为1,000天；预期年化收益率 最低0.15%，最高为6.30%，与上期报告相比，预期最低收益持平，最高收益率上升0.16个百 分点。 上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 16 2.24% 3.68% 1个月至3个月 404 56.58% 5.32% 3个月至6个月 185 25.91% 5.21% 6个月至1年 103 14.43% 5.12% 1年以上 6 0.84% 5.68% 上周共发行24款外币理财产品。其中，美元理财产品14款，较上期减少10款。 **163款产品实现预期最高收益率** 普益财富监测数据显示，上周有1,370款产品到期，公布了到期收益率的173款产品中， 163实现预期最高收益率，10款结构性产品未实现预期最高收益率。 上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品676款，债券和货币市场工具类产品630 款，结构性产品63款，融资类产品1款。 上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有17款；其中，15款产品来自城市商业银行, 1款产品来自股份制商业银行，2款来自国有控股银行；从投资领域来看，4款债券类与货币 市场类产品，11款为组合投资类产品,3款结构性产品。 到期收益率最高的产品为农业银行 “金钥匙如意组合”2014年第 91期看涨沪深300指数人民币理财产品，该组合投资类产品投资期限为91天，实现了7.20%的 年化收益率。（完） (整理 李贺; 审校 杨淑祯)