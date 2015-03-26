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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 15:35 BJT

表格：外资在韩国股市卖超1,154亿韩元

路透首尔3月26日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超1,154亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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3月26日 -115.4 -64.8 190.2

3月25日 112.5 -175.9 101.6

3月24日 　 65.4 -84.9 40.1

3月23日 145.7 -8.6 -113.8

3月20日 263.1 -221.7 19.1

3月19日 396.6 -143.1 -232.5

3月18日 329.9 -242.8 -60.8

3月17日 498.9 96.7 -594.9

3月16日 6.1 -25.7 8.0

3月13日 104.6 -47.6 -63.5

3月12日 -120.3 -80.4 181.6

3月11日 90.6 -354.7 260.5

3月10日 79.7 -203.8 118.3

3月 9日 -60.4 -183.4 233.3

3月 6日 283.9 -151.9 -140.7

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本月以来 2,775.0 -2,623.1 11.7

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今年以来 3,061.7 -2,764.6 -1,544.8

---------------------------------------------- (完)
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