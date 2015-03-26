全球金融：建行计划今年在欧洲六国、智利、马来西亚新增8个海外机构--消息

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港3月26日 - 按市值计中国第二大银行--建设银行 力争今年实现全球主要目标市场布局计划，三位消息人士周四透露，建行年内计划在南美洲、欧洲和东南亚地区布局8个海外分支机构。
上述人士表示，建行已积极筹备欧洲六国（包括 法国（巴黎)，荷兰，波兰，意大利，西班牙，瑞士）、南美洲的智利、东南亚的马来西亚布局分支机构。
“2013年7月，建设银行（欧洲）有限公司及建行卢森堡分行获得卢森堡签发的银行牌照，于是新申请了欧洲六国子行，包括 法国（巴黎)，荷兰，波兰，意大利，西班牙，瑞士。”消息人士称。
另一位建行海外分行人士亦表示，建行智利代表处已成立多年，今年将升级为分行。东南亚的马来西亚也是会开设子行。
去年11月，智利总统巴切莱特称，中国建行将在智利开展业务，推动亚洲在该地区的投资活动。
自1991年设立第一家海外机构-伦敦代表处以来，建行海外业务不断拓展，截至目前，建设银行在海外共设有21家一级机构，覆盖5大洲18个国家和地区。（完） (记者 赵红梅；审校 毕晓雯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率