版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 15:55 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨0.8%，受油价大涨激励

新成为近月合约的4月合约在TOCOM橡胶合约中涨幅最大，上涨2.8日圆至215.8日圆。交易商表示4月合约可能跳升至216.3日圆，齐平3月合约在周三到期时的价格。

“今日话题完全围绕在(沙特)对也门的军事行动，”东京一位交易商说。“近月4月合约劲扬也推高了市场。”

TOCOM周四开盘小幅下滑，因传出橡胶出口大国--越南出口大增。政府数据显示，仅管获利下滑，越南2015年1-3月橡胶出口料同比增加32%至19.6万吨。

上海期交所橡胶主力9月合约 上涨85元人民币，收报每吨13,065元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月4月合约 最新报在每公斤143.00美分，下跌0.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/李婷仪 审校 王洋/龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐