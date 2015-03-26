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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 21:58 BJT

美国数据：服务业扩张速度创去年9月来最快--Markit

“美国经济继年初放缓后，显现出重获增长动能的迹象。PMI初值报告反映出服务业和制造业活动在第一季末都录得更快增速，就业也走强。”Markit首席经济学家Chris Williamson说道。

本周稍早公布的Markit美国制造业3月PMI初值为升到55.3，高于2月终值55.1，并且是去年10月以来最高。

服务业PMI报告中的就业分项指标升至去年6月以来最高。

3月经季节调整的综合PMI初值为58.5，高于2月的57.2，并且是去年9月以来最高。（完）

(编译 高琦 审校 王洋)
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