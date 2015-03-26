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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 17:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--3月26日

路透伦敦3月26日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           339,600            -3,025
    锡             9,975              -120
    铅           236,750              -525
    锌           520,125               -50
    铝         3,964,975            -4,200
    镍           432,792            -1,188
    铝合金        26,220               -80
    NASAA         72,140              -640
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品   库存数据          库存分布            品种     库存数据       库存分布
 种                                                                 
 铜   MCU-STOCKS      <0#MCUSTX-LOC-GRD>  铅       MPB-STOCKS   <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS      <0#MALSTX-LOC-GRD>  锡       MSN-STOCKS   <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS      <0#MZNSTX-LOC-GRD>  铝合金   MAA-STOCKS   <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍   MNI-STOCKS      <0#MNISTX-LOC-GRD>  NASAA    MNA-STOCKS   <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍；审校 龚芳)
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