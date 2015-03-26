《香港已公布新股发行上市日程表》--3月26日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港3月26日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2015年以来已在香港交易所上市公司 一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ------------------------------------------------------------------------------------------- *3/25-30 广发证券 14.8 231.6-279 15.65-18.85 4/10 广发证券(香港)及 高盛 3/24-27 NIRAKU 3 3.3-3.84 1.1-1.28 4/8 申银万国 3/19-24 高伟电子 2.08 8.3-12 4-5.75 3/31 摩根士丹利 3/19-24 福耀玻璃 4.3968 65-73.9 14.8-16.8 3/31 招商证券及瑞银 2015年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 -------------------------------------------------------------------------------------------- 3/12 香港宽频 9 58 持平 高盛、摩根大通和瑞银 3/12 华夏动漫 3.65 3.9 升1.9% 法国巴黎 3/11 春立医疗 13.88 2.3 升3% 光大证券 3/11 苏创燃气 2.08 4.16 升0.5% 法国巴黎银行 3/11 KTL 3 0.84 升60.7% 建银国际 2/13 集成伞业 1.1 1.65 升56.4% 中国平安资本(香港) 1/30 时间由你 1.1 2.86 跌39% 信达国际 1/16 科劲国际 1.38 2.4 跌24.6% 建勤环球 1/15 雅仕维 6 6.6 跌3.5% 中银国际 1/15 新龙移动 0.82 0.37 升12.2% 海通国际 1/15 泰加保险 1.61 2 升33.5% 创桥国际 1/14 日成控股 0.6 1.68 升11.7% 天财资本 1/13 佐力小贷 1.3 3.9 升42.3% 中国银河国际 1/9 高鹏矿业 0.88 0.77 升1.1% 国泰君安 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率