版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 16:05 BJT

全球金市：金价升势延续至第七日，触及三周高位

---------------------0739GMT----------
    
                    价格      变动   涨跌%    
    现货金         1204.2    8.95     0.75
    现货银          17.17    0.24     1.42
    现货铂金      1151.71    5.31     0.46
    现货钯金       770.58    7.93     1.04
    COMEX期金      1203.6     6.6     0.55
    COMEX期银       17.17    0.17        1
    汇率
    欧元/美元       1.1008  
    美元指数        96.501   

    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

          
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译/审校 王洋/李春喜/蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐