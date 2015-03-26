《路透晚报》--3月26日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数跌1.4%创10周最大单日跌幅，半导体类股跌幅居前

日本股市日经指数周四收跌，因投资者卖出半导体和其他科技类股，此前美国同业在疲软的美国经济数据出炉后重挫。沙特阿拉伯周三宣布在也门(叶门)展开军事行动的消息亦打击股市人气，但该消息提振油价上涨。

日本股市日经指数收跌1.4%至19,471.12点，创10周最大单日跌幅。该指数周一曾触及15年高位19.778.60点。东证股价指数下滑1.5%，JPX-日经400指数下跌1.4%。

--中国股市：沪综指收市上涨，创业板深跌而周期股奋起护盘

中国股市沪综指收盘上涨。分析师指出，近期大涨的创业板因获利抛压而出现大幅调整，相当多资金流向估值较低的银行股和煤炭水泥能源等周期股板块，板块翘翘板效应再度显现，大盘出现宽幅震荡。

沪综指收报3,682.095点，涨21.368点或0.58%；上证A股今日成交6,146亿元人民币，上日为6,436亿元。

--香港股市：收跌，但油价上涨提振石油类股走高

香港股市收盘下跌，与亚洲多数股市走势一致。中东紧张局势和美股下跌打击了亚洲股市。恒生指数收跌0.1%，至24,497.08点，恒生国企指数下跌0.4%，至11,919.69点。

--汇市：美元走疲，受美国数据欠佳冲击

美元下跌，呈现窄幅区间波动，兑日圆探向四周低点，因美国数据表现令人失望，美元近期涨势已暂时冻结。

0832 GMT，美元指数跌约0.71%至96.290，跌破周二所及三周低位96.387。3月13日，美指曾触及12年高位100.390。

--欧元债市：中东情势推动德债收益率下跌，但油价劲升构成限制

沙特阿拉伯在也门(叶门)发动空袭后，投资人涌入德国公债避险，但分析师指出，由于油价上涨可能推升通胀率，因而令德债收益率(殖利率)进一步跌势受限。

德国10年期公债收益率周四开低，报0.22%，并跌向纪录低点0.165%。其他欧元区公债收益率上涨1-2个基点不等。美国和日本公债收益率均下跌1个基点，分别报1.91%和0.33%。

--国际油市：沙特在也门发动空袭，提振油价大涨近6%

布兰特原油期价一度大涨将近6%，此前沙特(沙乌地)阿拉伯及其海湾阿拉伯盟国在也门发动军事行动，不过该指标油价随后脱离近60美元的高位，因进口商称供应不会立即受到威胁。

此次针对也门胡塞武装的军事行动，可能引发对中东石油供应安全的担忧。胡塞武装将也门总统赶出了首都。

0903GMT时，布兰特原油上涨4.41%，报58.97美元。美国原油期货上涨近5%至每桶51.60美元左右。

--全球金市：金价升势延续至第七日，触及三周高位

金价连续第七日上涨，创下2012年以来最长一波上涨纪录，因美国数据偏弱支撑了对于美联储将暂时维持利率于低位的预期。

0818 GMT，现货金上涨至每盎司1,216.60美元，稍早触及3月5日以来最高点1,204.60美元。这波持续了七日的涨势追平了2012年8月的那一波升势。

--金属期市：伦敦期铜触及近三个月高位，因美元走软及智利矿场关闭

随着美元走跌，伦敦期铜触及近三个月高位，另外，产铜大国智利因天候因素传出一连串矿场关闭消息，亦支撑铜价。

0835GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨2.61%，至每吨6,285.00美元；上日小幅下跌。铜价升穿1月5日以来高位的6,223美元。上海期交所6月期铜合约升0.6%，至每吨43,930元人民币(合7,069美元)。