中国金融：央行批准温州再推金改措施，可进行CD发行及资产证券化试点

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京3月26日 - 中国浙江省政府周四称，温州新一轮金融改革方案已获批准，包括鼓励筹建民营资本发起设立的保险公司、证券公司，争取大额存单发行先行先试，探索小额贷款公司资产证券化等。
新华社援引浙江省政府称，央行同意实施由浙江省政府起草的《关于进一步深化温州金融综合改革试验区建设的意见》（新12条），包括启动巨灾保险试点，设立区域性金融资产管理公司，属地化处置不良资产，探索不良资产证券化和市政项目收益票据的发行。
同时，央行支持发起与设立互联网金融发展专项子基金，重点投向初创期、成长期互联网金融企业。探索符合条件的境外合格机构以人民币为计价货币，募集海外人民币资金，发起设立公募或私募证券基金。适时推动试验区内台商投资企业在境内发行人民币债券。探索开展境外人民币债券发行。
“新12条”并称，将《民间融资管理条例》争取上升为省级实施。推动人民银行温州征信分中心和温州市公共信用信息系统合作应用。支持第三方企业征信服务机构独立开展业务。
2012年3月28日，国务院批准温州建立全国首家金融综合改革试验区，确定了包括确定制定规范民间融资的管理办法、鼓励和支持民间资金参与地方金融机构改革等12项金改任务。目前，12项任务的改革方案中可操作的改革措施都已经得到实施。（完） (发稿 李铮 审校 毕晓雯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率