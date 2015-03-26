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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 16:34 BJT

金属期市：伦敦期铜触及近三个月高位，因美元走软及智利矿场关闭

“供给面的挑战应主导盘势，但来自中国的数据仍有些拖累需求，”瑞银财富管理驻香港分析师Dominic Schnider表示。“铜的下道目标为6,350美元。”

0745GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨1.4%，至每吨6,210.50美元；上日小幅下跌。铜价稍早曾触及1月5日以来高位，达6,223美元。

上海期交所6月期铜合约 升0.6%，至每吨43,930元人民币(合7,069美元。

Schnider补充说，洪水可能在短期内干扰智利的供给，但不太可能解决该国因长期干旱所致的供给面的问题。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/龚芳; 审校 李婷仪/李春喜)
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