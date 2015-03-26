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市场报道 | 2015年 3月 26日 星期四 16:48 BJT

重发-全球贵金属：3月25日SPDR黄金持仓减少0.16%，iSHARES白银持仓不变

(重发以补上代码)
    路透3月26日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二减少0.
16%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量仍持平。

    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期           变动      增减
    SPDR 　     23,894,853.2  3月25日   23,933,240.2   3月24日     -38,387.0     -0.16%  
    iShares    325,323,311.1  3月25日  325,323,311.1　 3月24日 　　　　  0.0      0.00%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完)
      
       
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 (编译 龚芳; 审校 高琦)
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