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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 16:55 BJT

欧元债市：中东情势推动德债收益率下跌，但油价劲升构成限制

全球投资者一头扎向欧元区最高评级的债券--德国公债，而也门发生军事冲突的消息亦推动油价大涨6%。

瑞穗策略师Peter Chatwell说道：“沙特(沙乌地)阿拉伯及其海湾阿拉伯盟国在也门发动军事行动，其影响复杂。“

德国10年期公债收益率周四开低，报0.22%，并跌向纪录低点0.165%。其他欧元区公债收益率上涨1-2个基点不等。

美国和日本公债收益率均下跌1个基点，分别报1.91%和0.33%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 龚芳/李春喜)
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