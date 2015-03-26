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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 17:18 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期近收平，月末购汇需求遭遇中资大行结汇盘

* 人民币即期近收平
    * 中间价创出一个月新高
    * 月末购汇需求旺盛，午后大行结汇亦猛
    * 市场期待监管层指引方向

 (新增评论及收盘报价)
    路透北京3月26日 - 人民币兑美元 即期周四近收平，今日中间价创出一个月
新高。交易员指出，月末临近，企业购汇需求明显上升，推动早盘一度小贬，但午后中资大
行结汇力道迅猛，且欧元小涨亦提升人民币做多信心，令汇市收复早盘跌幅，最终以近乎收
平告终。
    
    隔夜美元小幅回落，引导人民币中间价小升至2月26日以来的一个月新高。交易员称，
境内外价差缩窄后，套利交易减少，境内外汇供需成为影响市场的关键因素，中资大行的市
场操作以及中间价亦为交易引导方向。
         
    “基本上（美元）买盘需求很多，但感觉监管层意图还是要人民币不贬值，中资大行结
汇也很多，...午后欧元也在上涨，推动人民币做多。”一股份制行交易员称。
 
    上周人民币即期在中资大行结汇盘的推动下，即期创出七年单周最大涨幅，本周市场波
动则明显收窄，但震荡加剧。交易员指出，临近月末，大行结汇和企业购汇需求形成微妙平
衡，这种走势还有可能维持一段时间，等待美元走出新的趋势。
    
    交易员称，经过上周大幅上涨，人民币亦有企稳走弱的技术需求，但人民币汇率大幅贬
值概率很小。中国国家外汇管理局综合司司长王允贵周四表示，今年1-2月中国跨境收支是
净流入的，唱衰中国经济断言资本流出是没有数据支撑的。    
 
    全球汇市方面，美元周四下跌，呈现窄幅区间波动，兑日圆探向四周低点，因美国数据
表现令人失望，美元近期涨势已暂时冻结。 
    
                                                          
 以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价<CNY=PBOC
 >，以及离岸市场人民币的主要报价：
                                                          
 在岸市场人民币兑美元             今日            上日    升贬
 即期成交价格                     6.2124          6.2125  0.00%
 中间价                           6.1375          6.1410  0.06%
 成交额                           173亿美元               
                                                          
 日内相对于中间价最大波幅         -1.29% (上限±  日高    日低
                                  2%)                     
 日内波动幅度(pips)               102             6.2066  6.2168
 2015年来即期升贬值幅度           -0.14%                  
 1年期美元/人民币掉期升水         1975                    
                                                          
                                                          
 离岸人民币市场,北京时间17:09     今日            上日    
 1年期NDF                         6.3635/6.3685   6.3675  
 CNH即期                          6.2107/6.2132   6.2081  
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。（完）

 (发稿 张金栋/李文科; 审校 曾祥进/杨淑祯)
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