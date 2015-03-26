更新版 1-中国汇市：人民币即期近收平，月末购汇需求遭遇中资大行结汇盘

* 人民币即期近收平 * 中间价创出一个月新高 * 月末购汇需求旺盛，午后大行结汇亦猛 * 市场期待监管层指引方向 (新增评论及收盘报价) 路透北京3月26日 - 人民币兑美元 即期周四近收平，今日中间价创出一个月 新高。交易员指出，月末临近，企业购汇需求明显上升，推动早盘一度小贬，但午后中资大 行结汇力道迅猛，且欧元小涨亦提升人民币做多信心，令汇市收复早盘跌幅，最终以近乎收 平告终。 隔夜美元小幅回落，引导人民币中间价小升至2月26日以来的一个月新高。交易员称， 境内外价差缩窄后，套利交易减少，境内外汇供需成为影响市场的关键因素，中资大行的市 场操作以及中间价亦为交易引导方向。 “基本上（美元）买盘需求很多，但感觉监管层意图还是要人民币不贬值，中资大行结 汇也很多，...午后欧元也在上涨，推动人民币做多。”一股份制行交易员称。 上周人民币即期在中资大行结汇盘的推动下，即期创出七年单周最大涨幅，本周市场波 动则明显收窄，但震荡加剧。交易员指出，临近月末，大行结汇和企业购汇需求形成微妙平 衡，这种走势还有可能维持一段时间，等待美元走出新的趋势。 交易员称，经过上周大幅上涨，人民币亦有企稳走弱的技术需求，但人民币汇率大幅贬 值概率很小。中国国家外汇管理局综合司司长王允贵周四表示，今年1-2月中国跨境收支是 净流入的，唱衰中国经济断言资本流出是没有数据支撑的。 全球汇市方面，美元周四下跌，呈现窄幅区间波动，兑日圆探向四周低点，因美国数据 表现令人失望，美元近期涨势已暂时冻结。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价<CNY=PBOC >，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2124 6.2125 0.00% 中间价 6.1375 6.1410 0.06% 成交额 173亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.29% (上限± 日高 日低 2%) 日内波动幅度(pips) 102 6.2066 6.2168 2015年来即期升贬值幅度 -0.14% 1年期美元/人民币掉期升水 1975 离岸人民币市场,北京时间17:09 今日 上日 1年期NDF 6.3635/6.3685 6.3675 CNH即期 6.2107/6.2132 6.2081 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 张金栋/李文科; 审校 曾祥进/杨淑祯)