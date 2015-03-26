更新版 1-中国汇市：人民币即期近收平，月末购汇需求遭遇中资大行结汇盘

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 人民币即期近收平 * 中间价创出一个月新高 * 月末购汇需求旺盛，午后大行结汇亦猛 * 市场期待监管层指引方向 (新增评论及收盘报价) 路透北京3月26日 - 人民币兑美元 即期周四近收平，今日中间价创出一个月 新高。交易员指出，月末临近，企业购汇需求明显上升，推动早盘一度小贬，但午后中资大 行结汇力道迅猛，且欧元小涨亦提升人民币做多信心，令汇市收复早盘跌幅，最终以近乎收 平告终。 隔夜美元小幅回落，引导人民币中间价小升至2月26日以来的一个月新高。交易员称， 境内外价差缩窄后，套利交易减少，境内外汇供需成为影响市场的关键因素，中资大行的市 场操作以及中间价亦为交易引导方向。 “基本上（美元）买盘需求很多，但感觉监管层意图还是要人民币不贬值，中资大行结 汇也很多，...午后欧元也在上涨，推动人民币做多。”一股份制行交易员称。 上周人民币即期在中资大行结汇盘的推动下，即期创出七年单周最大涨幅，本周市场波 动则明显收窄，但震荡加剧。交易员指出，临近月末，大行结汇和企业购汇需求形成微妙平 衡，这种走势还有可能维持一段时间，等待美元走出新的趋势。 交易员称，经过上周大幅上涨，人民币亦有企稳走弱的技术需求，但人民币汇率大幅贬 值概率很小。中国国家外汇管理局综合司司长王允贵周四表示，今年1-2月中国跨境收支是 净流入的，唱衰中国经济断言资本流出是没有数据支撑的。 全球汇市方面，美元周四下跌，呈现窄幅区间波动，兑日圆探向四周低点，因美国数据 表现令人失望，美元近期涨势已暂时冻结。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价<CNY=PBOC >，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2124 6.2125 0.00% 中间价 6.1375 6.1410 0.06% 成交额 173亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.29% (上限± 日高 日低 2%) 日内波动幅度(pips) 102 6.2066 6.2168 2015年来即期升贬值幅度 -0.14% 1年期美元/人民币掉期升水 1975 离岸人民币市场,北京时间17:09 今日 上日 1年期NDF 6.3635/6.3685 6.3675 CNH即期 6.2107/6.2132 6.2081 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 张金栋/李文科; 审校 曾祥进/杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率