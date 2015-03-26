更新版 1-中港股业绩：交行环渤海地区不良贷款增加，今年不良增长将趋缓

* 交行环渤海地区不良贷款增加

* 密切关注两高一剩行业

* 不良贷款增长今年将趋向平缓

* 交行净息差收窄但幅度减少 (新增更多细节和评论)

路透香港/北京3月26日 - 按资产计中国第五大银行--中国交通银行行长彭纯 周四表示，该行在环渤海地区的不良贷款有所增加，同时将密切关注两高一剩行业的走势，不良贷款总体风险可控。

彭纯在交行2014年业绩发布会上称，该行在江浙地区不良贷款压力比较大，去年增加了20多亿元人民币的不良贷款，且该地区中小企业的不良压力还在增加；而环渤海地区去年压降了70多亿元贷款规模，但不良贷款增了10多亿元。

“（交行）的拨备完全能覆盖不良贷款减值，（今年）不良贷款增长已趋向平缓，不会像去年增幅那么快。”交行副行长于亚利称。

该行年报显示，去年末交行核心一级资本充足率为11.3%，资本充足率为14.04%；减值贷款率为1.25%，较前年末高出20个基点，拨备覆盖率为178.88%。

交行在2014年年报中称，2015年受宏观经济下行、三期叠加影响，风险将从产能过剩矛盾突出的产业向上下游行业扩散，从东部沿海地区向中西部扩散，从小微企业向大中型企业蔓延，资产质量仍将持续承压，风险管控形势依然严峻。

交行年报并显示，贷款质量方面，截至去年末，其不良贷款余额430.17亿元，较上年末增加87.07亿元；而其逾期90天以上贷款为446.14亿元，上年末则为318.14亿元，增加了128亿元。

在贷款结构上，该行年报显示，其贷款分布最多的四个行业为制造业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业及服务业；贷款主要集中在长三角、环渤海和珠三角地区，三地贷款余额占比分别32.16%、21,06%和7.46%。

对于市场关注的该行混业经营战略，交行董事长牛锡明透露，该行去年已向有关部门递交了混业经营的试点，但还未获批准；而市场对于交行是否收购华英证券的传闻，并不是事实。

“银行是否会获批券商牌照还未获悉，但我们对券商牌照是有兴趣的。”牛锡明表示。

该行年报显示，其2014年净利为658.5亿元人民币，净利润按年增长5.7%，略高于此前市场预期。汤森路透I/B/E/S此前综合多名分析师预测的净利为645.11亿元。

此前市场传闻，兴业银行 并购华福证券方案上报国务院，交通银行亦有意接盘苏格兰皇家银行持有的华英证券股份。

**净息差收窄但幅度减少**

彭纯在业绩会上表示，交行去年的净息差收窄，下降了16个基点，这受到利率市场化、三期叠加新常态等影响，且同业负债成本也比较高，但总体息差还在控制范围内，交行息差收窄的幅度在逐步下降。

他指出，去年净利润增幅并不是太高，有种种原因包括外部环境，以及行内部对不良资产采取早发现早处置，加大不良贷款核销。

“下一步利率市场化进程加快，外部风险形势比较严峻等，对银行净利润影响还在持续中，此外还有两次降息带来的影响，（交行）将力争保持利润增速平稳增长。”彭纯称。

年报称，交行2014年的净利息收益率为2.36%，上年为2.52%；实现利息净收入1,348亿元，同比增长3.15%，利息净收入占营业收入比为75.45%。

交行年报并称，客户存款是该行最主要的资金来源，截至报告期末，其客户存款余额为人民币40,296.68亿元，较年初减少1,281.65亿元，降幅3.08%。

在银行转型关键的中收方面，交行年报称，报告期内，该行实现手续费及佣金净收入296.04亿元，同比增加36.36亿元，增幅14%，而管理类业务和银行卡业务是中间业务的主要增长点。

大行的互联网金融战略亦是转型重点。对此，彭纯表示，交行应对金融电子化有一定基础，包括线上线下优势，不排除加大与互联网金融企业的竞争，而交行与互联网金融企业也有非常广阔的合作空间，未来和微众银行将有很多合作。

对民营银行，他表示，民营银行是金融体系重要补充，有序稳步推进民营银行不会对现在经营格局带来太大影响，民营银行在细分特定的市场扮演一定角色，与现有银行错位竞争。

工商银行周一正式发布了互联网金融品牌“e-ICBC”，介绍了去年以来推出的“融e行”直销银行，以及“融e购”电商平台和“融e联”即时通讯平台等诸多产品。（完）

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