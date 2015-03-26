中国证券：富达基金QFII总额度增至12亿美元，单家10亿美元上限悄然放松

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海3月26日 - 据中国外管局周四刚公布的数据，富达基金（香港）今日获批增加8亿美元合格境外机构投资者（QFII）额度，其总额度达到12亿美元。这是第一家非央行和主权基金机构突破单家10亿美元QFII额度上限的，显示QFII额度政策上限正悄然放开。
中国外管局资本项目管理司司长郭松周四在新闻会上表示，“QFII方面，也在考虑（制度改革），比如说突破10亿美元额度的上限，估计未来一两天能看得到，还有资金进出的便利也在考虑。”
据一位接近QFII机构的人士表示，最近中国央行官员在私下场合对一些QFII机构表示，QFII制度上限近期将会有所放开，外资若有需求，将来有望获得更多的QFII额度。不过多位业内人士对路透表示，目前尚未看到外管局下发有关调整QFII额度上限的正式文件。
按现有规定，单家QFII机构申请投资额度累计不得高于等值10亿美元。不过该规定中亦提到，国家外汇管理局可根据经济金融形势、外汇市场供求关系和国际收支状况等对上述限额进行调整。2012年12月，外汇局部分放松了对QFII额度的限制，规定主权基金、央行及货币当局等机构投资额度上限可超过等值10亿美元。
业内人士指出，外资机构一直在呼吁中国方面放开QFII额度上限，去年A股加入国际指数受阻的一个主要原因就是QFII额度申请机制不透明且额度有限。不过去年大多时间中国处于外资净流入，监管层对于放开QFII额度总有一些顾虑。
目前新加坡投资公司、淡马锡富敦投资公司、挪威中央银行、阿布达比投资局、马来西亚国家银行、香港金融管理局、科威特政府投资局等持有QFII额度都超过了10亿美元，其中挪威央行和香港金管局分别拥有25亿美元额度，拥有额度规模并列第一。
截至3月26日，已有267家QFII(合格境外机构投资者)合计获批721.49亿美元的投资额度，较上月底净增24.26亿美元。 （完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率