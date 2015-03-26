新闻稿：台湾央行决议重贴现率维持1.875%不变

路透台北3月26日 - （以下为台湾中央银行理监事联席会议决议新闻稿）

年初以来，美国经济稳健成长，欧元区略有改善，日本则仍疲弱，中国大陆等新兴市场成长续缓，Global Insight预测本年全球经济成长率为2.9%，略高于上年之2.7%；惟市场预期美国将升息、美元维持强势，欧元区及日本则扩大量化宽松措施，益以国际油价及金融资产价格波动扩大，影响金融市场稳定，全球景气仍具不确定性。

二、国内经济金融情势

(一)因全球景气仍缓，出口成长略缓，惟能源价格下跌，消费者信心增强，有利民间消费回温，民间投资成长亦可望回升；主计总处预测本年第1季经济成长率为3.50%，未来几季可望再提高，全年为3.78%。

随景气回温，劳动市场情势续有改善，就业人数稳定增加，2月失业率降至3.69 %，系90年2月以来新低；在企业获利增加及政府呼吁下，厂商加薪转趋积极，上年工业及服务业薪资成长3.58%，增幅为近4年最高。

(二)受国际原油等原物料价格大幅下跌影响，上年9月以来，消费者物价(CPI)年增率下降，本年1至2月平均降为-0.56%；主计总处预测第1季为-0.33%，惟将逐季回升，全年为0.26%，主要机构预测值亦多在1%以下。

至于1至2月不含蔬果及能源之核心CPI年增率则为1.21%，且预期全年涨幅温和。 能源价格下跌，带动国内相关商品及服务价格下滑，致通膨预期下降，惟油价自上年年中即呈下跌，在比较基期渐低之下，油价对国内物价的影响将逐渐减弱。

(三)本行透过公开市场操作，调节市场资金，金融机构净超额准备维持在适度宽松水准，金融业隔夜拆款利率持稳；银行授信稳定成长，本年1至2月平均年增率为4.91%，货币总计数M2年增率亦维持于目标区内，1至2月平均为6.19%，足以充分支应经济活动所需资金。

三、本日本行理事会一致决议

考量全球景气复苏仍具不确定性，在国内经济稳健成长、通膨低缓与通膨预期下降属暂时性现象下，本行理事会认为政策利率维持不变，有助物价与金融稳定，并促进经济成长。本行重贴现率、担保放款融通利率及短期融通利率分别维持年息1.875%、2.25%及4.125%。

四、为维持金融稳定，本行自2010年6月以来，采行一系列针对性总体审慎措施，控管金融机构不动产授信风险，已见成效；益以政府相关部门致力不动产租税负担合理化等政策，目前房市交易降温，房价上涨预期心理趋缓。

五、美、日及欧洲相继采行量化宽松措施，产生外溢效果，国际资金大量且频繁进出，影响国内外汇与金融市场之稳定。如因不规则因素(如短期资金大量进出)及季节性因素，导致汇率过度波动与失序变动，而有不利于经济与金融稳定之虞时，本行将本于职责维持外汇市场秩序。

六、本行将持续密切注意实际的通膨及其展望与产出缺口等国内外经济金融情势之变化，弹性采取妥适的货币政策，以达成本行法定经营目标。(完)

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