中国债市：上清所下周一上线债券净额业务，料将释放信用债回购融资空间

路透上海3月26日 - 中国债券市场信用债回购融资的诸多限制，有望得到进一步缓解。银行间市场清算所股份有限公司（上清所）将于下周一(30日)开展债券净额业务，继现券净额外，将正式推出买断式回购和质押式回购的中央对手清算业务，这意味着清算所托管的超6万亿债券，特别是信用债的回购融资业务将有望大量释放。

“上海清算所本次推出的债券净额清算，完全可以解决信用债质押接受度较低的问题，盘活信用类债券，提升银行间市场融资效率和流动性。”上海清算所副总经理沈伟在今日举行的新闻会上表示。

银行间市场成交量较大的质押式回购融资业务，由于授信限制及资本占用等问题，信用债类的回购融资并不多，券商基金等信用债交易类机构一般有融资需求时，很难通过质押信用债在银行间市场找到对手方，多是通过交易所的标准券模式进行融资，且可质押的信用债限于转债，公司债、企业债等品种。

存量规模超6万亿的各类短融、中票、同业存单等品种的债券，回购交易的比例同样较少，上清所的债券净额业务推出后，上海清算所作为中央对手方介入合约交易的对手方之间，通过合约替代，成为所有买方的卖方和卖方的买方，并提供担保交收，将有效解决交易对手授信，信用债接受程度低等问题。

另外，债券净额业务包括现券净额，买断式回购净额和质押式回购净额，其统一轧差模式，本身相比逐笔全额清算也提高了资金和债券的使用效率。据清算所以2014年债券交易为样本统计，债券净额实施后，资金轧差率将达到56%，对于交易频繁的机构，轧差率可以更高。

上清所介绍，在参与方式上，债券净额业务将继续引入分层的设置，将参与者划分为综合清算会员、普通清算会员与非清算会员（或称客户）。普通清算会员仅为自营交易办理净额清算；综合清算会员既可为自营交易办理净额清算，也可接受客户委托代理其清算；客户可通过综合清算会员间接参与债券净额业务。

信用债的违约风险持续被市场关注，质押券的风险管理也成为此次债券净额业务的关注焦点，对此，上清所已于上周发布过质押券的相关管理规程。

比如发行规模小于5亿、附含权条款、发行人为“高危级”及非公开发行流通的债券没有质押资格，质押券的折扣率也较为严格，最高只有85%。

沈伟介绍，清算所参考的是央行MLF质押品的管理制度要求，同时还建立了银行授信和中央债券借贷机制，防范违约可能引发的流动性风险。

上清所人士同时介绍，债券净额清算业务是在保留全额清算的基础上，为市场机构增加了一种清算方式的选择，即全额和净额清算并行，净额清算暂不会成为强制清算方式。