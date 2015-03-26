中国债市：上清所下周一上线债券净额业务，料将释放信用债回购融资空间

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海3月26日 - 中国债券市场信用债回购融资的诸多限制，有望得到进一步缓解。银行间市场清算所股份有限公司（上清所）将于下周一(30日)开展债券净额业务，继现券净额外，将正式推出买断式回购和质押式回购的中央对手清算业务，这意味着清算所托管的超6万亿债券，特别是信用债的回购融资业务将有望大量释放。
“上海清算所本次推出的债券净额清算，完全可以解决信用债质押接受度较低的问题，盘活信用类债券，提升银行间市场融资效率和流动性。”上海清算所副总经理沈伟在今日举行的新闻会上表示。
银行间市场成交量较大的质押式回购融资业务，由于授信限制及资本占用等问题，信用债类的回购融资并不多，券商基金等信用债交易类机构一般有融资需求时，很难通过质押信用债在银行间市场找到对手方，多是通过交易所的标准券模式进行融资，且可质押的信用债限于转债，公司债、企业债等品种。
存量规模超6万亿的各类短融、中票、同业存单等品种的债券，回购交易的比例同样较少，上清所的债券净额业务推出后，上海清算所作为中央对手方介入合约交易的对手方之间，通过合约替代，成为所有买方的卖方和卖方的买方，并提供担保交收，将有效解决交易对手授信，信用债接受程度低等问题。
另外，债券净额业务包括现券净额，买断式回购净额和质押式回购净额，其统一轧差模式，本身相比逐笔全额清算也提高了资金和债券的使用效率。据清算所以2014年债券交易为样本统计，债券净额实施后，资金轧差率将达到56%，对于交易频繁的机构，轧差率可以更高。
上清所介绍，在参与方式上，债券净额业务将继续引入分层的设置，将参与者划分为综合清算会员、普通清算会员与非清算会员（或称客户）。普通清算会员仅为自营交易办理净额清算；综合清算会员既可为自营交易办理净额清算，也可接受客户委托代理其清算；客户可通过综合清算会员间接参与债券净额业务。
信用债的违约风险持续被市场关注，质押券的风险管理也成为此次债券净额业务的关注焦点，对此，上清所已于上周发布过质押券的相关管理规程。
比如发行规模小于5亿、附含权条款、发行人为“高危级”及非公开发行流通的债券没有质押资格，质押券的折扣率也较为严格，最高只有85%。
沈伟介绍，清算所参考的是央行MLF质押品的管理制度要求，同时还建立了银行授信和中央债券借贷机制，防范违约可能引发的流动性风险。
上清所人士同时介绍，债券净额清算业务是在保留全额清算的基础上，为市场机构增加了一种清算方式的选择，即全额和净额清算并行，净额清算暂不会成为强制清算方式。
目前，首批成为上海清算所债券净额综合清算会员的机构为工商银行、中国银行、交通银行、浦发银行和兴业银行。（完） (发稿 徐永; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率