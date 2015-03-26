中国能源：周五汽、柴油价格每吨分别降低240元和230元--发改委

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京3月26日 - 中国国家发展和改革委员会周四发布通知，决定将汽、柴油价格每吨分别降低240元和230元人民币，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.18元和0.2元，调价执行时间为3月26日24时。
此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据3月26日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算，并累加上个调价周期未涨金额确定的。
3月中旬以来，受全球石油供过于求等因素影响，国际市场油价震荡下行，前10个工作日平均价格较大幅度下降。
中国最近一次的调价是2月28日零时起，将国内汽、柴油价格每吨分别提高390元和375元，也是继当月10日上调油价后的第二次上调。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率