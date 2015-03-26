国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透伦敦3月26日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：仍在测试三个月下行趋势通道线位置1.0993美元。以日线收盘水准来看，只要1.0993、上周高点1.1037及1月低点1.1098仍限制走势，我们就将维持偏空看法。我们仍预期欧元重新测试3月月内低点1.0457。在这下方的主要关卡有1.0080、1.000/0.9900区域、及0.9610。若日线收在1.1098上方，我们将改为短线看多，中期展望改为中性。在此情况下，回升向55日均线位置1.1222及2月高点1.1534，将重新成为可能。
美元/日圆：周二及周三跌入119.29/11支撑区域但守住。此区域包含上周低点及55日均线位置119.29/11。今日美元跌穿这个区域，这代表2月16日低点118.11，甚至2月低点116.64，现在成为焦点。沿着一个月阻力线切入的120.79有不小阻力。
欧元/英镑：目前已抵达四个月阻力线0.7381英镑。但从这里到1月低点0.7408之间，我们预期欧元/英镑将遭遇阻力。下档支撑料在两周支撑线0.7248及3月19日低点0.7272。若日线收盘站上1月低点0.7408之上，则可能进一步升至0.7500区域。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1028 1.0969 +0.54 -8.84 1.2097
美元/日圆 118.52 119.48 -0.80 -0.97 119.68
欧元/日圆 130.71 131.07 -0.27 -9.71 144.77
美元/瑞郎 0.9505 0.9597 -0.96 -4.39 0.9941
英镑/美元 1.4956 1.4878 +0.52 -3.96 1.5573
美元/加元 1.2426 1.2514 -0.70 +6.95 1.1618
澳元/美元 0.7866 0.7842 +0.31 -3.70 0.8168
新西兰元/美元 0.7636 0.7604 +0.42 -2.06 0.7797
欧元/瑞郎 1.0483 1.0525 -0.40 -12.83 1.2026
欧元/英镑 0.7369 0.7368 +0.01 -4.98 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3230 9.3101 +0.14 -1.54 9.4688
美元/挪威克朗 7.7590 7.8380 -1.01 +3.84 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率