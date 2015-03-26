版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 17:28 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦3月26日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：仍在测试三个月下行趋势通道线位置1.0993美元。以日线收盘水准来看，只要1.0993、上周高点1.1037及1月低点1.1098仍限制走势，我们就将维持偏空看法。我们仍预期欧元重新测试3月月内低点1.0457。在这下方的主要关卡有1.0080、1.000/0.9900区域、及0.9610。若日线收在1.1098上方，我们将改为短线看多，中期展望改为中性。在此情况下，回升向55日均线位置1.1222及2月高点1.1534，将重新成为可能。

美元/日圆：周二及周三跌入119.29/11支撑区域但守住。此区域包含上周低点及55日均线位置119.29/11。今日美元跌穿这个区域，这代表2月16日低点118.11，甚至2月低点116.64，现在成为焦点。沿着一个月阻力线切入的120.79有不小阻力。

欧元/英镑：目前已抵达四个月阻力线0.7381英镑。但从这里到1月低点0.7408之间，我们预期欧元/英镑将遭遇阻力。下档支撑料在两周支撑线0.7248及3月19日低点0.7272。若日线收盘站上1月低点0.7408之上，则可能进一步升至0.7500区域。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1028 1.0969 +0.54 -8.84 1.2097

美元/日圆 118.52 119.48 -0.80 -0.97 119.68

欧元/日圆 130.71 131.07 -0.27 -9.71 144.77

美元/瑞郎 0.9505 0.9597 -0.96 -4.39 0.9941

英镑/美元 1.4956 1.4878 +0.52 -3.96 1.5573

美元/加元 1.2426 1.2514 -0.70 +6.95 1.1618

澳元/美元 0.7866 0.7842 +0.31 -3.70 0.8168

新西兰元/美元 0.7636 0.7604 +0.42 -2.06 0.7797

欧元/瑞郎 1.0483 1.0525 -0.40 -12.83 1.2026

欧元/英镑 0.7369 0.7368 +0.01 -4.98 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3230 9.3101 +0.14 -1.54 9.4688

美元/挪威克朗 7.7590 7.8380 -1.01 +3.84 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价

(编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐