《中国债市每日综述》10年国开收益率涨逾10基点，供给等施压令预期仍偏空

* 现券长端金融债收益率领涨，二级悲观情绪升温

* 一级口行长端结果走高，带动二级抛压加重

* IRS涨幅更甚，多数品种涨逾10基点

* 地方债等供给压力令债市偏空氛围短期难扭转

* 资金供需均衡，回购利率波动有限

路透上海3月26日 - 中国银行间市场周四现券长端品种收益率领涨，10年国开债击穿4%涨逾10基点。交易人士表示，主要回购利率跌势放缓，地方债等令供给压力凸显，均令市场看空情绪继续升温，而一级口行新债结果长端意外走高亦令抛压再度加重。

他们并称，短期市场仍看不到明显利好因素，收益率尚难言止升，随着部分交易盘止损压力加大，机构预期偏悲观。

“下午收益率又突然飙了，毫无征兆，10年国开(收益率)直接上了10bp，口行上的更多 。”北京一银行交易员表示，一级口行长端招标结果差点落在上限，感觉多头有点要奔溃的意思，地方债供给压力也多的吓人，仍看不到更多利好。

对于IRS，他并称，曲线整体上移了超10个基点，回购利率基准repo一年期品种昨天收盘3.39%，今天直接到3.51%了，五年期品种上了近15个基点。

进出口银行上午招标的一年期固息债中标利率3.75%；五年及10年期固息增发债中标收益率分别为4.1743%、4.3255%。三期债投标倍数分别为1.71倍、2.45倍和1.56倍。

华南一券商交易员认为，可以说今天的二级市场直接导火索是一级结果走差；而之前主要是交易盘太盛，把10年国开收益率打得太低，结果现在配置盘续不上，收益率又推不下去，于是就果断出场了。

“资金面虽然在恢复，但还是利率持续偏高，扛不住了，然后就是一轮踩踏，”他称。

江苏省财政厅发布通知组建2015年该省一般债券承销团，成员目标数量不少于20家。同时公布的首批一般债券发行规模为648亿元人民币，期限包括三年、五年、七年和10年。这是今年首家在中国债券信息网公布地方债发行信息的地方政府。

上海一银行交易员表示，今天江苏地方债消息令市场对供给压力担心加剧，但是并不是主因，交易户“钝刀子割肉”感觉是市场参与的主力，未来市场的核心因素还要看回购利率能够降低到什么程度。

10年期国开行活跃券150205券最新收益率报价 在4.0550%，上日尾盘为3.9450%。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报97.405元人民币，较上日结算价跌0.52%。10年期国债主力合约T1509 收报96.37元人民币，较上日结算价跌0.49%。

**资金供需均衡利率波动有限**

银行间市场周四主要回购利率窄幅波动。交易人士表示，央行公开市场结束此前连续四周回笼局面，转为净投放，虽投放规模有限，但央行维稳资金预期意图仍显，同时月末财政存款亦有陆续投放，因此季末资金需求虽仍旺盛，但大行供给充裕，流动性保持均衡。

他们并称，短期机构对跨季末并无担忧，不过不排除新一批新股发行带来扰动，同时近期回购利率跌幅有所放缓，仍需关注央行公开市场及非公开渠道如何提供引导。

“资金差不多平衡，公开市场还是明着放了点，七天还可以跨季，央妈还是用心良苦的呢，”上海一银行交易员称，不过100亿元的投放量也是表明态度，稳定情绪，对资金帮助不大。

他并指出，据说3月末财政存款投放陆续开始，所以资金面还是相对平稳的，只是毕竟是季末，虽然有供给，但需求也旺盛，所以回购利率跌幅受限。

央行公开市场今日了进行250亿元人民币七天期逆回购操作,利率持稳于前次的3.55%。据此计算，本周公开市场将净投放资金100亿元，结束此前连续四周净回笼态势。

华中一银行交易员认为，因预期向好市场上机构多愿融出长期资金，但是资金总量也许未如想象般充裕，还是需要央行施以援手的，后期也需要继续关注央行操作。