《中国债市每日综述》10年国开收益率涨逾10基点，供给等施压令预期仍偏空

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
* 现券长端金融债收益率领涨，二级悲观情绪升温
* 一级口行长端结果走高，带动二级抛压加重
* IRS涨幅更甚，多数品种涨逾10基点
* 地方债等供给压力令债市偏空氛围短期难扭转
* 资金供需均衡，回购利率波动有限
路透上海3月26日 - 中国银行间市场周四现券长端品种收益率领涨，10年国开债击穿4%涨逾10基点。交易人士表示，主要回购利率跌势放缓，地方债等令供给压力凸显，均令市场看空情绪继续升温，而一级口行新债结果长端意外走高亦令抛压再度加重。
他们并称，短期市场仍看不到明显利好因素，收益率尚难言止升，随着部分交易盘止损压力加大，机构预期偏悲观。
“下午收益率又突然飙了，毫无征兆，10年国开(收益率)直接上了10bp，口行上的更多 。”北京一银行交易员表示，一级口行长端招标结果差点落在上限，感觉多头有点要奔溃的意思，地方债供给压力也多的吓人，仍看不到更多利好。
对于IRS，他并称，曲线整体上移了超10个基点，回购利率基准repo一年期品种昨天收盘3.39%，今天直接到3.51%了，五年期品种上了近15个基点。
进出口银行上午招标的一年期固息债中标利率3.75%；五年及10年期固息增发债中标收益率分别为4.1743%、4.3255%。三期债投标倍数分别为1.71倍、2.45倍和1.56倍。
华南一券商交易员认为，可以说今天的二级市场直接导火索是一级结果走差；而之前主要是交易盘太盛，把10年国开收益率打得太低，结果现在配置盘续不上，收益率又推不下去，于是就果断出场了。
“资金面虽然在恢复，但还是利率持续偏高，扛不住了，然后就是一轮踩踏，”他称。
江苏省财政厅发布通知组建2015年该省一般债券承销团，成员目标数量不少于20家。同时公布的首批一般债券发行规模为648亿元人民币，期限包括三年、五年、七年和10年。这是今年首家在中国债券信息网公布地方债发行信息的地方政府。
上海一银行交易员表示，今天江苏地方债消息令市场对供给压力担心加剧，但是并不是主因，交易户“钝刀子割肉”感觉是市场参与的主力，未来市场的核心因素还要看回购利率能够降低到什么程度。
10年期国开行活跃券150205券最新收益率报价 在4.0550%，上日尾盘为3.9450%。
五年期国债期货主力合约TF1506 收报97.405元人民币，较上日结算价跌0.52%。10年期国债主力合约T1509 收报96.37元人民币，较上日结算价跌0.49%。
**资金供需均衡利率波动有限**
银行间市场周四主要回购利率窄幅波动。交易人士表示，央行公开市场结束此前连续四周回笼局面，转为净投放，虽投放规模有限，但央行维稳资金预期意图仍显，同时月末财政存款亦有陆续投放，因此季末资金需求虽仍旺盛，但大行供给充裕，流动性保持均衡。
他们并称，短期机构对跨季末并无担忧，不过不排除新一批新股发行带来扰动，同时近期回购利率跌幅有所放缓，仍需关注央行公开市场及非公开渠道如何提供引导。
“资金差不多平衡，公开市场还是明着放了点，七天还可以跨季，央妈还是用心良苦的呢，”上海一银行交易员称，不过100亿元的投放量也是表明态度，稳定情绪，对资金帮助不大。
他并指出，据说3月末财政存款投放陆续开始，所以资金面还是相对平稳的，只是毕竟是季末，虽然有供给，但需求也旺盛，所以回购利率跌幅受限。
央行公开市场今日了进行250亿元人民币七天期逆回购操作,利率持稳于前次的3.55%。据此计算，本周公开市场将净投放资金100亿元，结束此前连续四周净回笼态势。
华中一银行交易员认为，因预期向好市场上机构多愿融出长期资金，但是资金总量也许未如想象般充裕，还是需要央行施以援手的，后期也需要继续关注央行操作。
华东一银行交易员谈到，新一轮IPO冲击可能在即，不过市场还是偏乐观的，“央行应该还是会暗中帮助，大家都有这个预期，因此届时不能说太宽松，但至少不会很紧。”(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)