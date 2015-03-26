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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 17:52 BJT

《全球汇市》中东局势提振日圆和瑞郎大涨，美元走低

周四油价大涨走势若持续，虽有可能带来不利于全球经济成长的效果，但可能有助于减缓物价下跌压力。近期油价大跌让美联储及日本央行在内的各国央行在达成通胀上难有进展。

“能源价格显着上涨，这可能对于美联储而言是好消息。我们必须观察能源价格能够回升多少，以及涨势能否持续。因此主要焦点在于油价之后的表现。”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1033 1.0969 +0.58 -8.80 1.2097

美元/日圆 118.39 119.48 -0.91 -1.08 119.68

欧元/日圆 130.61 131.07 -0.35 -9.78 144.77

美元/瑞郎 0.9498 0.9597 -1.03 -4.46 0.9941

英镑/美元 1.4971 1.4878 +0.63 -3.87 1.5573

美元/加元 1.2414 1.2514 -0.80 +6.85 1.1618

澳元/美元 0.7880 0.7842 +0.48 -3.53 0.8168

新西兰元/美元 0.7654 0.7604 +0.66 -1.83 0.7797

欧元/瑞郎 1.0481 1.0525 -0.42 -12.85 1.2026

欧元/英镑 0.7366 0.7368 -0.03 -5.02 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3145 9.3101 +0.05 -1.63 9.4688

美元/挪威克朗 7.7539 7.8380 -1.07 +3.77 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译/审校 李春喜/陈宗琦/龚芳/张明钧/蔡美珍/李婷仪)
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