《全球汇市》中东局势提振日圆和瑞郎大涨，美元走低

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
周四油价大涨走势若持续，虽有可能带来不利于全球经济成长的效果，但可能有助于减缓物价下跌压力。近期油价大跌让美联储及日本央行在内的各国央行在达成通胀上难有进展。
“能源价格显着上涨，这可能对于美联储而言是好消息。我们必须观察能源价格能够回升多少，以及涨势能否持续。因此主要焦点在于油价之后的表现。”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1033 1.0969 +0.58 -8.80 1.2097
美元/日圆 118.39 119.48 -0.91 -1.08 119.68
欧元/日圆 130.61 131.07 -0.35 -9.78 144.77
美元/瑞郎 0.9498 0.9597 -1.03 -4.46 0.9941
英镑/美元 1.4971 1.4878 +0.63 -3.87 1.5573
美元/加元 1.2414 1.2514 -0.80 +6.85 1.1618
澳元/美元 0.7880 0.7842 +0.48 -3.53 0.8168
新西兰元/美元 0.7654 0.7604 +0.66 -1.83 0.7797
欧元/瑞郎 1.0481 1.0525 -0.42 -12.85 1.2026
欧元/英镑 0.7366 0.7368 -0.03 -5.02 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3145 9.3101 +0.05 -1.63 9.4688
美元/挪威克朗 7.7539 7.8380 -1.07 +3.77 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 李春喜/陈宗琦/龚芳/张明钧/蔡美珍/李婷仪)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率