中港个股：工行今年不良贷款仍会上升，但有能力处置转化--行长

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透北京3月26日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行 行长易会满周四表示，今年该行不良贷款还会上升，但有能力处置转化，并保持在同业中的比较优势。
易会满在分析师会议上并称，2014年底不良率上升0.19个百分点，但仍处于全球、国内同业最优水平，不良贷款主要集中于制造业和零售业，具体来说，一是产能过剩行业，二是大宗商品行业，三是小微企业，四是过剩产能区域。
“目前不良贷款有从小微向大型企业蔓延的趋势，但整体风险可控。”易会满称。
工行年报显示，截至去年末不良贷款率为1.13%，而上年末为0.94%，拨备覆盖率为206.9%。（完） (记者 毕晓雯；撰写 李铮; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)