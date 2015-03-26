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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 17:51 BJT

中港个股：交行今年净息差料略有下降，已提交混业经营试点申请

路透北京3月26日 - 按资产计中国第五大银行--中国交通银行 行长彭纯周四表示，该行2015年净息差料略有下降，力争保持利润增速平稳增长。

彭纯在交行2014年业绩发布会上表示，目前，该行净息差在收窄，同业负债成本也比较高，但总体息差还在控制范围内，息差收窄的幅度在逐步下降。

交行董事长牛锡明称，该行去年已向有关部门递交了混业经营的试点申请，但还未获批；而市场传言的交行收购华英证券不是事实。（完） (记者 赵红梅；撰写 李贺; 审校 杨淑祯)
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