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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 17:57 BJT

台湾汇市：台币微收贬，台股疲软及韩元跌势打压区间偏升交投氛围

* 台币带量微收贬主交投回归区间盘整
    * 台股疲软及韩元微跌打压区间偏升氛围
    * 明日实质交易区间料在31.25-31.35

    路透台北3月26日 - 台币兑美元  周四收盘微贬，主交投回归区间盘整
。汇银人士指出，由于台股随美股走弱及韩元微跌，稍有压抑台币区间偏升的交投氛围，台
币明天实质交易暂估在31.300附近。
    
    他们表示，尽管今日台股走势疲软、外资卖超台股逾百亿台币，但外资交投并未转向汇
出，甚至有少数保管行略偏向汇入，支撑台币实质交易盘中数度升破31.300，但因进口商美
元买盘仍在，短线台币实质交易料暂回归盘整。
    
    〞今天台股不算太弱，资金有进有出，外资没有外逃。〞一位外资保管行交易员说。
    
    台湾金管会主委曾铭宗周四表示，由于欧美股市涨多回档，受此连动台股走跌，但表现
相对强势，境内外资也持续汇入，至上日外资累计净汇入金额为1,991.58亿美元，续创历史
新高。据路透计算，三月至25日外资净汇入11.44亿美元。 
    
    资金流向方面，交易员称，今日盘面主要交投来自外资买/卖汇需求及出口商月底抛汇
卖需，至于进口商买汇力道仍在，但量能稍较日前缓和。
    
   今日台币主要交易区间在31.280-31.332，上日交易区间在31.270-31.350。交易员预估
，明日台币主要实质交易暂看在31.250-31.350之间。 
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度持平上日，
一个月美元/台币远汇 尾盘报31.186/31.202，上日收在31.210。
    
    此外，台湾股市周四连续第三日收黑，报9,619.12点，惟相较亚股跌幅有限。证券交易
所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超115.60亿台币，连续三日卖超合计157.68亿台币。
 
    
    韩国韩元兑美元 周四收贬结束三连涨，当地交易商表示，他们怀疑韩国外汇当局
入市干预买进美元。韩元兑美元 收盘下跌0.7%至1,108。 
    
    多数新兴亚洲货币周四下跌，因沙特对也门反叛武装采取军事行动，加上美股下跌削弱
风险偏好。 
    
    本周余日全球重要经济事件和数据包括：  
    3月26日(四)：德国4月Gfk消费者信心指数、欧元区2月M3货供额、民间贷款、美国3月M
arkit综合及服务业PMI、日本2月所有家庭支出、就业数据、日本2月全国CPI、3月东京CPI
、博鳌亚洲论坛2015年年会、圣路易士联邦储备银行总裁布拉德演说、亚特兰大联邦储备银
行总裁洛克哈特发表谈话、台湾央行第一季理监事会议。
    3月27日(五)：中国1-2月规模以上工业企业利润、美国第四季GDP终值、美国第四季个
人消费支出(PCE)物价指数、美国第四季企业获利初值、美国3月路透/密西根大学消费者信
心指数终值。 
    
    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     31.405    31.401  31.280-31.416   31.405     9.48    9.59
                                                                         
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 美元/台币六个月期          -0.090/-0.050           -0.100/-0.070
 (完)
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