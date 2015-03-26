中国个股：兴业证券正研究通过并购外延式扩张的计划及探索发行H股

路透上海3月26日 - 中国中型券商--兴业证券 高层周四表示，公司正积极研究通过并购进行外延式扩张的计划，亦在探索通过发行H股融资。

兴业证券今年1月已公布每10配3股的配股方案，计划筹资不超过150亿元人民币用于补充资本金。公司高层在新闻会上指出，目前该融资方案正在走相应的申报程序，配股完成后公司资本实力得到较大补充。不过接下来公司业务扩张及潜在并购，仍需要相当多资本，因此H股发行也是未来公司融资可选方案之一。

公司总裁刘志辉在新闻会上表示，“H股发行筹资，对公司国际化有很大的促进作用，我们有注意最近有同行在香港融资，我们也在积极沟通，探索发行H股。”

目前中信证券 、海通证券 等四家大陆券商登陆香港市场，广发证券 和华泰证券 正推动H股发行计划实施，广发证券近日在香港已开始招股，估计筹资额高至36亿美元。

不过兴业证券高层指出，目前A股公司赴香港发行H股，仍属首次公开发行（IPO），其国有股东在A股IPO时已向全国社保基金划转持股量10%的基础上，还需再次划转该股东持股量的10%，因此公司部分国有股东对兴业证券H股发行有疑虑。兴业证券也在积极向监管当局提建议，希望今后A股公司赴港发行H股应视作增发，其国有股东应豁免划转10%国有股。

2014年，兴业证券无论在净资产和净资本等规模指标，还是在收入和利润等业绩指标，业内排名均有提升，基本排位在行业第15位前后。公司战略目标是2020年跻身行业前十位。

“我们确实有通过并购进行外延式扩张的诉求，”兴业证券副总裁兼董事会秘书胡平生指出，公司营业网点较少，经纪业务基础较薄弱，短期内公司很难通过内生性增长将经纪业务提升至行业前十，因此公司未来将根据市场环境择机进行并购。

公司高层还透露，兴业证券已经成立了由相关部门组成的跨部门工作小组，负责搜集和研究行业并购发展案例、寻找潜在并购标的、对标的进行初步尽职调查和估值分析等。去年兴业证券曾与一潜在收购目标的控制人有过接触，并进行了可行性分析及整合计划设定，但因对方原因交易未能达成。

虽然整体并购券商尚未达成，但兴业证券近年来一直在推进引入专业团队这种小规模并购，并在研究、投行、固定收益和香港业务等领域有所斩获。

兴业证券去年底公布2015-2017年三年资本补充规划，规划指出，未来三年公司预计至少完成一次股权再融资，通过配股等方式补充资本250亿元以上。同时权衡资金成本与潜在收益，择机通过发行次级债、优先股和其它混合资本工具补充公司资本，并密切跟踪和研究诸如减记债等其它新型资本补充工具，拓宽资本补充渠道。（完）