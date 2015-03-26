中国个股：兴业证券正研究通过并购外延式扩张的计划及探索发行H股

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海3月26日 - 中国中型券商--兴业证券 高层周四表示，公司正积极研究通过并购进行外延式扩张的计划，亦在探索通过发行H股融资。
兴业证券今年1月已公布每10配3股的配股方案，计划筹资不超过150亿元人民币用于补充资本金。公司高层在新闻会上指出，目前该融资方案正在走相应的申报程序，配股完成后公司资本实力得到较大补充。不过接下来公司业务扩张及潜在并购，仍需要相当多资本，因此H股发行也是未来公司融资可选方案之一。
公司总裁刘志辉在新闻会上表示，“H股发行筹资，对公司国际化有很大的促进作用，我们有注意最近有同行在香港融资，我们也在积极沟通，探索发行H股。”
目前中信证券 、海通证券 等四家大陆券商登陆香港市场，广发证券 和华泰证券 正推动H股发行计划实施，广发证券近日在香港已开始招股，估计筹资额高至36亿美元。
不过兴业证券高层指出，目前A股公司赴香港发行H股，仍属首次公开发行（IPO），其国有股东在A股IPO时已向全国社保基金划转持股量10%的基础上，还需再次划转该股东持股量的10%，因此公司部分国有股东对兴业证券H股发行有疑虑。兴业证券也在积极向监管当局提建议，希望今后A股公司赴港发行H股应视作增发，其国有股东应豁免划转10%国有股。
2014年，兴业证券无论在净资产和净资本等规模指标，还是在收入和利润等业绩指标，业内排名均有提升，基本排位在行业第15位前后。公司战略目标是2020年跻身行业前十位。
“我们确实有通过并购进行外延式扩张的诉求，”兴业证券副总裁兼董事会秘书胡平生指出，公司营业网点较少，经纪业务基础较薄弱，短期内公司很难通过内生性增长将经纪业务提升至行业前十，因此公司未来将根据市场环境择机进行并购。
公司高层还透露，兴业证券已经成立了由相关部门组成的跨部门工作小组，负责搜集和研究行业并购发展案例、寻找潜在并购标的、对标的进行初步尽职调查和估值分析等。去年兴业证券曾与一潜在收购目标的控制人有过接触，并进行了可行性分析及整合计划设定，但因对方原因交易未能达成。
虽然整体并购券商尚未达成，但兴业证券近年来一直在推进引入专业团队这种小规模并购，并在研究、投行、固定收益和香港业务等领域有所斩获。
兴业证券去年底公布2015-2017年三年资本补充规划，规划指出，未来三年公司预计至少完成一次股权再融资，通过配股等方式补充资本250亿元以上。同时权衡资金成本与潜在收益，择机通过发行次级债、优先股和其它混合资本工具补充公司资本，并密切跟踪和研究诸如减记债等其它新型资本补充工具，拓宽资本补充渠道。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率