中国经济：北京鼓励社会资本投资环保、交通等七大重点领域--新华

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京3月26日 - 新华社周四援引北京市发展改革委称，北京推出生态环保、交通设施等七个重点领域鼓励社会投资的示范项目，明确新增PPP（政府和社会资本合作模式）项目要将先行的财政运营补助政策转变为政府购买服务。
据日前出台的《北京市人民政府关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的实施意见》，共推出136个鼓励社会投资的示范项目，以推动北京市重点领域投资建设，增加公共产品和服务的有效供给，涵盖生态环保、交通设施、能源设施、棚户区改造、新型城镇化、社会事业、“高精尖”产业结构等七大重点投资领域。
新华社援引北京市发改委委员杨旭辉介绍，“到2020年北京市地铁运营里程将超过1,000公里。按照规划，未来新建线都将积极采取市场化方式，引入社会资本参与。”
杨旭辉称，实施意见将引导社会资本加大对市政基础设施和公共服务领域的投入力度，鼓励社会资本在推动非首都功能调整疏解上发挥积极作用。
国家发改委此前表示，今年将加强投资调控，定向精准促进投资增长，增加有效投资，加大对经济社会薄弱环节的投资，并调动社会资本参与重点项目，充分发挥投资在稳增长中的关键作用。 （完）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率