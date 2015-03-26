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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 17:59 BJT

《分析师观点2》台湾央行连15季维持利率不变，物价稳定料今年不会升息

路透台北3月26日 - 台湾央行周四理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。这是央行连续15季维持利率不变，符合市场预期。

央行总裁彭淮南在记者会中表示，物价下跌是短期现象，将注意通膨及展望与产出缺口，弹性采取货币政策。

央行发布的新闻稿称，NEER(Nominal Effective Exchange Rate)呈升值走势，不同于兑美元的贬值走势。通膨预期下降，油价对物价影响将逐渐减弱。

央行并称，房价上涨预期心理趋缓。

台湾官方2月间预估，明年经济成长率料仅较今年微幅成长至3.78%(原估3.50%)，而通膨率则走低至0.26%(原估0.91%)。

路透调查显示，台湾央行周四预料将维持在1.875%，因经济成长平缓，而通膨也没有走高的疑虑。

**市场评论**

--渣打银行经济学家 符铭财：

台湾央行一如市场预期维持利率不变。今日央行理监事会议亦反映出央行将维持支持经济成长的货币政策立场，而未来的决策会根据经济数据决定。因此，渣打相信台湾央行在2015年上半年仍会维持重贴现率在1.875%水平。

--凯基投顾总经分析师 蔡耀德：

整体来看，央行关注焦点仍放在全球经济状况及其他国家经济政策对台的影响，这些面向央行已延续观察一段时间，台湾景气虽然持续向上，但油价等原物料波动仍大，央行将维持中性的货币政策，料今年央行不会升息，等到明年第一季再观察新兴亚洲降息循环是否告一段落再说。

--元富投顾总经分析师 许芷雁：

台湾央行一如预期维持利率不变，由于目前台湾资金充沛、景气很稳定成长，能源价格下跌带动台湾物价偏低，预计今年央行将维持利率不变。

**市场反应**

央行会议结果在台湾金融市场收市后公布。

--台币兑美元 收低0.4分，报31.405。

--指标10年期公债104/5期殖利率 收升0.3基点至1.5375%。

--台股加权股价指数 收跌0.5%至9,619.12点。

**相关连结**

相关资讯可点选台湾央行网站，网址为(www.cbc.gov.tw/)

**背景资料**

--台湾官方2月底预估，今年GDP及CPI年增率分别预估为3.78%及0.26%。

--台湾央行总裁先前对立法院业务报告中指出，台湾经济稳健成长，通膨走缓；主要国家QE冲击台湾金融市场；台湾的名目利率不高但通膨率低缓，实质利率居中。 (完)

参看台湾央行货币政策相关新闻，请点选 (集体采写台北新闻部; 审校 杨淑祯)
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