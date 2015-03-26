人民币衍生品：一年期美元掉期升水跌破2,000点关口，掉期曲线料续扁平化

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京3月26日 - 中国境内美元/人民币掉期 市场本周多数期限回落，其中一年期掉期升水 周四一举跌破2,000点整数关口，收创一个月低点，主因美元指数暂缓涨势，亦显示人民币贬值预期趋弱。
市场人士指出，近期资金面比较松，加上降准预期更甚，美元/人民币掉期短端仍有下行空间，掉期曲线未来有望继续扁平化。
一周期限的美元/人民币掉期 周四收报成交于59个点子，一个月期 收于228个点子，均是震荡走弱势头，而一年期掉期美元升水 收于1,975个点子，创一个月低位，且较上周的记录新高回落一成。
“长端掉期明显回落，之前做陡的现在都在砸，短期看曲线扁平趋势还得维持，我偏向看下，”某城商行资深交易员表示，“一旦人民币开始展开升值，把远期结汇搞出来，那长端可能下的更快。”
上周美元指数 触及100.39的12年新高之后，指数出现了一波快速调整，至本周四累计跌幅超4%，而在此期间，人民币虽然也出现了7年来最大单周涨幅，但升值幅度不过1%，这样长端掉期点快速回落也就顺理成章。
交易员并指出，从美元走向看，短期美元指数多次考验96.30附近的30日均线支撑，如果美元跌破该支撑，这也会拖累长端掉期点下行。
不过，考虑到离岸和在岸的一年期美元掉期升水仍有几百个点差，引发套利交易，长端掉期点子下行空间料因此受限。
短端方面，本周央行公开市场逆回购结束此前连续四周净回笼态势，而操作中标利率本周也实现一个月来第三次下调，这些都对市场预期起到缓和作用。但由于央行并没有公开提供更多流动性支持，这限制了短端掉期点下行空间。
中国人民币兑美元 即期并没有延续上周快速上涨走势，本周汇价整体呈现稳重偏弱走势。中间价则继续呈现整体升值走势，周四中间价创出一个月新高。（完） (发稿 张金栋/李文科; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率