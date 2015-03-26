人民币衍生品：一年期美元掉期升水跌破2,000点关口，掉期曲线料续扁平化

路透北京3月26日 - 中国境内美元/人民币掉期 市场本周多数期限回落，其中一年期掉期升水 周四一举跌破2,000点整数关口，收创一个月低点，主因美元指数暂缓涨势，亦显示人民币贬值预期趋弱。

市场人士指出，近期资金面比较松，加上降准预期更甚，美元/人民币掉期短端仍有下行空间，掉期曲线未来有望继续扁平化。

一周期限的美元/人民币掉期 周四收报成交于59个点子，一个月期 收于228个点子，均是震荡走弱势头，而一年期掉期美元升水 收于1,975个点子，创一个月低位，且较上周的记录新高回落一成。

“长端掉期明显回落，之前做陡的现在都在砸，短期看曲线扁平趋势还得维持，我偏向看下，”某城商行资深交易员表示，“一旦人民币开始展开升值，把远期结汇搞出来，那长端可能下的更快。”

上周美元指数 触及100.39的12年新高之后，指数出现了一波快速调整，至本周四累计跌幅超4%，而在此期间，人民币虽然也出现了7年来最大单周涨幅，但升值幅度不过1%，这样长端掉期点快速回落也就顺理成章。

交易员并指出，从美元走向看，短期美元指数多次考验96.30附近的30日均线支撑，如果美元跌破该支撑，这也会拖累长端掉期点下行。

不过，考虑到离岸和在岸的一年期美元掉期升水仍有几百个点差，引发套利交易，长端掉期点子下行空间料因此受限。

短端方面，本周央行公开市场逆回购结束此前连续四周净回笼态势，而操作中标利率本周也实现一个月来第三次下调，这些都对市场预期起到缓和作用。但由于央行并没有公开提供更多流动性支持，这限制了短端掉期点下行空间。