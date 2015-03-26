更新版 1-台湾货币市场：需求稍显但短率持平，央行维稳货币政策影响中性

* 拆款市场需求稍显

* 央行仍维稳货币政策，对市场影响中性

* 债券附买回利率稳中趋扬 (新增央行会议及拆款最新数字及存单发行细节)

记者 高洁如

路透台北3月26日 - 台湾银行间短率周四仍稳于低位。交易人士指出，拆款市场稍有需求显现，不过仍以短天期拆款为主，至于票券商则以跨月资金需求为多，惟利率变化不大。

今日稍晚央行第一季理监事会议维持重贴现率在1.875%不变。交易人士多认为，央行维持平稳宽裕的货币政策不变，在市场预期之内，对货币市场的影响也属中性。

资金人士认为，尽管近期央行拉高了每月的一年期定存单的冲销量，央行存单余额也水涨船高，但是隔夜拆款利率并没有大变化，短率也未见拉高，预料央行升息时点仍将视美国及国际环境为重，短期拉升机会不大。

〞大家都觉得央行的利率不会动。〞一位大型票券商交易人士说。

他们也认为，目前央行存单发行余额在约6.9兆(万亿)，虽缓慢升高，但对目前充裕的市场资金环境未见明显影响，以过往的历史经验而言，央行在升息的循环中才会明显收回资金，因此可见台湾央行货币政策并非处于紧缩状态。此外，目前央行的指标利率--重贴现率在1.875%的水位，距离实质利率也有一段距离，这也给了央行操作货币政策一些空间。

周三为止央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)9,157.6亿台币，今年以来增加了524.5亿台币。3月起央行将冲销一年期定存单的金额由1,200亿台币提高至1,300亿。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.387%；今日区间落在0.295-0.430%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率落在0.385-0.500%，上日在0.388-0.460%。两周拆款利率落在0.390-0.500%，上日0.390-0.470%。三周拆款利率落在0.455-0.470%，上日在0.430-0.470%。

**月底的变数料不大**

银行业交易员则表示，今日市场短票量较大，能够买到较多金额的短票。但票券商交易员也表示，目前跨月的拆款已调度得差不多了，目前看来没有太大的变数，预料月底资金情势可以平稳度过。

交易员说，月底的发行量不高，市场的资金平稳充裕。以过往经验来说，首季短票的发行量一向是全年的最低，今年和去年同期的发行量差异并不大，而第二-三季则因有营利事业所得税须上缴、以及企业发放现金股利等因素，资金需求将升高。

30天票券商与银行承作的短票主要成交在0.60-0.61%，持平上日；免保短票交易利率也差不多。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.607%，略高于前日平均利率的0.608%，成交量55亿台币，上日为49.68亿。

台湾央行周四公布，共发行2,912.5亿台币存单。与今日存单到期金额3,110.5亿台币相较，存单发行余额减198亿台币。 周五存单到期金额41亿。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为328亿台币，累积超额准备为3,704亿台币、加计前期1%的超额准备为4,717亿台币。

**债券附买回利率稳中趋扬**

债券市场附买回(RP)市场周四稳中趋扬。交易员表示，为确保季底安全过关，跨月RP采取加点吸引客户承作，除了货币型基金外，寿险与银行的接受度颇高。

市场人士指出，今天市况仍相对宽裕，投信资金有进有出。由于货币型基金逢月底都有例行性赎回，接受跨月安排的意愿较低。银行、寿险则因钱多，且跨月RP有加点，多乐于将落点跨过。

〞季底不会有问题，投信今天都还在询。〞一位证券商交易员说。

另一票券商调度人员则称，季底资金略略偏紧，但只要拉高RP利率就有钱可收。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月0.54-0.55%。月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨月则在0.64-0.65%。